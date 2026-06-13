Происшествия 13.06.2026 в 12:14
В Онохое сбили мальчика на велосипеде
Ребёнка с травмами доставили в республиканскую клиническую больницу
Текст: Макар Захаров
В Заиграевском районе Бурятии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.
По информации Госавтоинспекции, на перекрестке улиц Строительная и Мира в поселке Онохой 44-летняя водитель автомобиля «Джейку» совершила наезд на 6-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.
Ребенка с травмами госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ).
В Госавтоинспекции Бурятии сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.