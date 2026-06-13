В Онохое сбили мальчика на велосипеде

В Заиграевском районе Бурятии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.

По информации Госавтоинспекции, на перекрестке улиц Строительная и Мира в поселке Онохой 44-летняя водитель автомобиля «Джейку» совершила наезд на 6-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.

Ребенка с травмами госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ).

В Госавтоинспекции Бурятии сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.