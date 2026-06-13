В Улан-Удэ впервые прошёл фестиваль «Дроны Бурятии»

В Физкультурно-спортивном комплексе прошел первый республиканский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дроны Бурятии». Официальный старт мероприятию дали Глава Бурятии Алексей Цыденов и Председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

В своем выступлении парламентарий затронул тему исторической памяти и гражданской ответственности: «Мы все любим нашу Родину – Россию, мы гордимся ее успехами и достижениями! В становлении мощи великой России вложен труд наших дедов, прадедов, всего многонационального народа нашей страны. Мы должны беречь и преумножать величие страны, чтобы Россия оставалась сильной державой», – отметил председатель Народного Хурала.





Владимир Павлов подчеркнул, что развитие беспилотной авиации напрямую связано с технологическим будущим страны и задачей достижения технологического лидерства, поставленной на федеральном уровне. Он добавил, что в республике уже выстроена системная работа в рамках региональной программы, а сама отрасль последовательно формируется и расширяется.





Отдельное внимание он уделил практическому применению дронов. По словам парламентария, беспилотные технологии сегодня востребованы в самых разных сферах – от мониторинга природных территорий и сельского хозяйства до задач обеспечения безопасности.







Председатель Народного Хурала также отметил вклад образовательных организаций республики, где студенты уже разрабатывают собственные проекты и активно вовлечены в развитие направления.



«С интересом я осмотрел представленную выставку беспилотных систем, ознакомился с моделями дронов. Сегодня беспилотники нужны и используются во многих отраслях: при мониторинге лесов, в сельском хозяйстве, но главное они помогают нашим землякам в выполнении боевых задач, – поделился он впечатлениями. – В республике работа по развитию отрасли беспилотных систем ведется энергично – ими занимаются и наши учебные заведения, мне студенты увлеченно рассказали о своих разработках и моделях. Всем нам надо постараться, чтобы отрасль окрепла и развивалась».





Своими разработками на фестивале поделились студенты ВСГУТУ, БГСХА и авиационного техникума. Центр «ВОИН» организовал площадку для тренировочного пилотирования, а «Станция юных техников» Улан-Удэ представила экспозицию детского технического творчества. Особый интерес вызвала интерактивная программа: соревнования «дрон-почтальон», «дрон-баскетбол», «дрон-ралли», а также зрелищная «гонка дронов» среди опытных пилотов БПЛА.





Посетители смогли познакомиться с широким спектром беспилотных аппаратов – от компактных до промышленных моделей, применяемых для решения практических задач. Фестиваль «Дроны Бурятии» стал первым в регионе подобным событием для демонстрации технологий и обмена опытом, объединившим представителей власти, образовательных организаций, разработчиков и молодых инженеров вокруг развития перспективной отрасли.

