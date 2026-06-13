Общество 13.06.2026 в 12:25

Пёс Барбос помогает тушить пожары в Бурятии

Четвероногий «сотрудник» охраняет базу от медведей, сопровождает лесников на выездах и даже ездит на всей технике, кроме вертолёта
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Текст: Макар Захаров
Пёс Барбос помогает тушить пожары в Бурятии
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В Северо-Байкальском районе Бурятии лесники рассказали о необычном помощнике – служебном псе по кличке Барбос, который вместе с сотрудниками авиалесоохраны участвует в выездах на тушение лесных пожаров и лесохозяйственных работах.

Свою «службу» в лесном хозяйстве он начал в 2018 году в Северном лесхозе, а спустя два года вместе с коллективом перешел на работу в Забайкальскую базу авиационной охраны лесов.

Сегодня Барбос сопровождает специалистов при посадках леса, участвует в санитарно-оздоровительных мероприятиях и выездах на ликвидацию возгораний. По словам работников, пес активно передвигается вместе с техникой лесхоза – от автомобилей до тракторов.

В свободное время четвероногий «сотрудник» охраняет территорию Ангоянского мехлесхоза. Он также отпугивает диких животных, в том числе медведей, которые иногда выходят к базе, предупреждая работников громким лаем.

Как рассказал начальник Ангоянского мехлесхоза Виктор Шарпов, Барбос сопровождает лесников практически во всех выездах, однако пока не летал на вертолете, хотя, по словам сотрудников, очень бы этого хотел.

В Республиканском агентстве лесного хозяйства добавили, что в одном из недавних выездов пес участвовал в тушении лесного пожара, возникшего после удара молнии. Возгорание удалось ликвидировать в первые сутки, и огнеборцы в шутку отмечают, что вместе с ними работал «восьмой участник команды» – Барбос.

Теги
РАЛХ лесоохрана

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