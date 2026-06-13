Происшествия 13.06.2026 в 12:18

В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погибла женщина

Ещё один человек с ожогами был госпитализирован после возгорания в микрорайоне Забайкальский
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погибла женщина
Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия

В микрорайоне Забайкальский произошел пожар в одноэтажном жилом доме. В результате происшествия погибла женщина, еще один человек пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану. К моменту прибытия первого подразделения огнем был охвачен дом на площади около 24 квадратных метров, также горел забор на участке протяженностью около 10 метров.

Для ликвидации пожара были привлечены 21 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

В результате пожара погибла женщина 1952 года рождения. Мужчина 1970 года рождения получил ожоги и был госпитализирован.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Теги
МЧС пожар

Все новости

В Улан-Удэ впервые прошёл фестиваль «Дроны Бурятии»
13.06.2026 в 13:45
В Бурятии за сутки произошло шесть пожаров
13.06.2026 в 12:51
В Улан-Удэ усилят работу транспорта в День города
13.06.2026 в 12:34
Пёс Барбос помогает тушить пожары в Бурятии
13.06.2026 в 12:25
В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погибла женщина
13.06.2026 в 12:18
В Онохое сбили мальчика на велосипеде
13.06.2026 в 12:14
В Улан-Удэ выбрали «Мисс-2026»
13.06.2026 в 12:06
В Бурятии за минувшие сутки зафиксировано три ДТП
13.06.2026 в 11:59
Школьник из Бурятии заработал до 10 баллов к ЕГЭ
13.06.2026 в 11:50
Баяр Барадиев снимет клип о Бурятии
13.06.2026 в 11:45
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
В Бурятии за сутки произошло шесть пожаров
В республике горели жилые и нежилые постройки, а также мусор
13.06.2026 в 12:51
В Онохое сбили мальчика на велосипеде
Ребёнка с травмами доставили в республиканскую клиническую больницу
13.06.2026 в 12:14
В Бурятии за минувшие сутки зафиксировано три ДТП
Инциденты произошли в Селенгинском, Мухоршибирском и Кабанском районах
13.06.2026 в 11:59
Север Бурятии борется с огнем
Пожар тушат 50 человек
12.06.2026 в 18:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru