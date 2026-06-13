В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погибла женщина

В микрорайоне Забайкальский произошел пожар в одноэтажном жилом доме. В результате происшествия погибла женщина, еще один человек пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану. К моменту прибытия первого подразделения огнем был охвачен дом на площади около 24 квадратных метров, также горел забор на участке протяженностью около 10 метров.

Для ликвидации пожара были привлечены 21 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

В результате пожара погибла женщина 1952 года рождения. Мужчина 1970 года рождения получил ожоги и был госпитализирован.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.