В Бурятии стартовала военно-патриотическая смена «Время юных героев»

В День России праздничные мероприятия продолжились в детском оздоровительно-образовательном центре «Огонек». Здесь состоялось торжественное открытие первой патриотической смены Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».

Под звуки государственного гимна над лагерем был поднят флаг Российской Федерации. Почетное право выполнить эту миссию было предоставлено победителям регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» – курсантам-гвардейцам, продемонстрировавшим лучшие результаты.

«Время юных героев» – это не просто смена, для ее участников это возможность получить новые знания, укрепить характер и научиться эффективно работать в команде. Ребята осваивают огневую, тактическую и инженерную подготовку, учатся основам связи, работе с беспилотными летательными аппаратами, а также получают навыки оказания первой помощи и тактической медицины. Помимо учебных модулей, запланированы встречи с Героями России и общественными деятелями, патриотические состязания, спортивные и культурные мероприятия.

За четыре года работы на базе центра «Огонек» программы Центра «Воин» прошли более трех тысяч юных жителей Бурятии. Многие из них удостоились почетных званий «курсант-боец» и «курсант-гвардеец», доказав свои лидерские качества, настойчивость и стремление к самосовершенствованию.





Во время торжественной церемонии воспитанники продемонстрировали высокий уровень строевой подготовки, элементы военно-прикладных дисциплин и показательные выступления. Эти моменты стали одними из самых ярких на старте смены, свидетельствуя о результатах многомесячных тренировок, упорстве и стремлении стать достойными наследниками традиций служения Отечеству.





С открытием смены ребят поздравил Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов. Обращаясь к курсантам, парламентарий подчеркнул особую значимость события:

«Вы – будущее России! Особо символично, что военно-патриотическая смена лагеря открывается в день главного праздника страны – Дня России. Здесь вы получите дополнительные новые знания и умения от опытных наставников, отдохнете, обретете новых друзей», – отметил председатель Народного Хурала.

Он пожелал школьникам успешного прохождения программы, уверенности в своих силах и достижения намеченных целей, особо выделив важность патриотизма и любви к Родине.

Именно такие события формируют будущее республики: когда рядом с передовыми технологиями растут молодые люди, готовые брать на себя ответственность, работать на благо родной Бурятии и всей России.