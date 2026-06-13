В Улан-Удэ усилят работу транспорта в День города

В Улан-Удэ в День города будет усилена работа общественного транспорта. После праздничных мероприятий горожане смогут уехать из центра города на автобусах и трамваях после 23:00, сообщили в мэрии.

Дополнительные рейсы начнут отправляться по мере заполнения с основных точек в центре города – площади Советов, улиц Сухэ-Батора и Ленина, проспекта Победы, Мемориала Победы, Гостиных рядов, площади Банзарова, а также улиц Смолина и района Элеватора.

Транспорт будет работать только по маршрутам, проходящим через площадь Советов.

МУП «Городские маршруты» выпустит 16 автобусов по восьми направлениям в отдаленные микрорайоны города, включая маршруты №1, №2, №3, №10, №16, №17, №46А и №95.

МУП «Управление трамвая» организует отправление восьми вагонов по пяти маршрутам – №1, №2, №4, №7 и №8. Отправление будет осуществляться с остановки «улица Советская».

Частные перевозчики также усилят работу: на маршрутах №2, 15, 37, 40, 55, 56, 77, 82 и 97 будет задействовано до пяти единиц транспорта.

Кроме того, в администрации сообщили, что с 10:00 площадь Советов и прилегающие улицы – Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова и Коммунистическая – будут закрыты для движения как личного, так и общественного транспорта.

По словам представителя комитета по транспорту Сергея Будагаева, решение о возможном продлении движения транспорта через площадь Советов до 15:00 будет приниматься ГИБДД в зависимости от обстановки.

Объезд организуют по улицам Балтахинова, Смолина и Бабушкина.