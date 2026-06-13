Общество 13.06.2026 в 12:06

В Улан-Удэ выбрали «Мисс-2026»

Победу одержала 20-летняя студентка
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Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ выбрали «Мисс-2026»
Снимок сделан фотографом Анной Араповой

В столице Бурятии на площади Советов состоялся финал городского фестиваля красоты и талантов «Мисс Улан-Удэ – 2026». За главный титул боролись 19 участниц.

Финалистки представили творческие номера, дефиле и продемонстрировали свои таланты перед зрителями и жюри.

Победительницей конкурса стала 20-летняя Туяна Даиндарова. Ей вручили денежный сертификат и туристическую путевку на остров Хайнань.

Известно, что девушка является студенткой Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве и работает в модельной сфере. Также она имеет спортивный опыт – занималась стрельбой из лука, конным спортом, волейболом, тхэквондо и стрельбой из пневматического пистолета.

По словам победительницы, участие в конкурсе стало для нее новым этапом и возможностью лучше раскрыть себя.

Туяна Даиндарова представит Улан-Удэ на всероссийском конкурсе «Краса России – 2026».

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