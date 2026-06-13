Происшествия 13.06.2026 в 12:51

В Бурятии за сутки произошло шесть пожаров

В республике горели жилые и нежилые постройки, а также мусор
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Текст: Макар Захаров
В Бурятии за сутки произошло шесть пожаров
«Номер один»

За прошедшие сутки пожарные подразделения Бурятии реагировали на шесть возгораний. В трех случаях горел бытовой мусор, пострадавших нет.

Наиболее серьезный пожар произошел в Селенгинском районе в селе Гусиное Озеро – там огнем уничтожены баня и летняя кухня. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Еще один пожар, также предположительно вызванный коротким замыканием, произошел в селе Джида. Там загорелся нежилой бревенчатый дом. Возгорание было ликвидировано совместными силами пожарных подразделений республики и огнеборцев военной части на площади 64 квадратных метра.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На контроле находятся 15 туристических групп, находящихся в Баргузинском, Северо-Байкальском, Тункинском, Кабанском и Прибайкальском районах республики.

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