Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес в региональный парламент поправки в бюджет 2026 года.

Главный бюджетообразующий налог – на доходы физлиц – предлагают сократить на 2,27 миллиарда рублей. По итогам года его объем составит 88 миллиардов рублей. При этом снижение налога происходит на фоне того, что с 1 января 2026 года вырос минимальный размер оплаты труда до рекордных 27 с лишним тысяч рублей (то есть, по идее, поступления должны расти).

Чиновники засекретили данные по важнейшему налогу – на прибыль.

«В июньских корректировках нет ни слова по второму бюджетообразующему налогу – на прибыль организаций. Его регион недополучает последние два года из-за санкционного давления. Так, в 2025-м доходы по налогу на прибыль были исполнены на 72,5%, то есть регион недополучил больше 30 миллиардов рублей, следует из отчета об исполнении прошлогоднего бюджета», – сообщает «Ирсити.ру».

Таким образом, из-за ведения западными странами санкций против промышленности Иркутской области бюджет за несколько лет может потерять до 100 миллиардов рублей. Фактически регион, потеряв с 2022 года самые доходные европейские рынки сбыта, не смог развернуться на восток. Поскольку Китаю такие объемы оказались не нужны.