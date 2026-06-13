Общество 13.06.2026 в 14:38

Из-за санкций за год бюджет Иркутской области недополучил 30 млрд рублей налога на прибыль

В регионе из-за продолжения падения налога на прибыль и НДФЛ срочно меняют бюджет
A- A+
Текст: Иван Иванов
Из-за санкций за год бюджет Иркутской области недополучил 30 млрд рублей налога на прибыль

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес в региональный парламент поправки в бюджет 2026 года.

Главный бюджетообразующий налог – на доходы физлиц – предлагают сократить на 2,27 миллиарда рублей. По итогам года его объем составит 88 миллиардов рублей. При этом снижение налога происходит на фоне того, что с 1 января 2026 года вырос минимальный размер оплаты труда до рекордных 27 с лишним тысяч рублей (то есть, по идее, поступления должны расти).

Чиновники засекретили данные по важнейшему налогу – на прибыль.

«В июньских корректировках нет ни слова по второму бюджетообразующему налогу – на прибыль организаций. Его регион недополучает последние два года из-за санкционного давления. Так, в 2025-м доходы по налогу на прибыль были исполнены на 72,5%, то есть регион недополучил больше 30 миллиардов рублей, следует из отчета об исполнении прошлогоднего бюджета», – сообщает «Ирсити.ру».

Таким образом, из-за ведения западными странами санкций против промышленности Иркутской области бюджет за несколько лет может потерять до 100 миллиардов рублей. Фактически регион, потеряв с 2022 года самые доходные европейские рынки сбыта, не смог развернуться на восток. Поскольку Китаю такие объемы оказались не нужны.

Теги
Иркутск деньги

Все новости

Забайкалье направит на подготовку ЖКХ к зиме один млрд рублей
13.06.2026 в 14:40
Из-за санкций за год бюджет Иркутской области недополучил 30 млрд рублей налога на прибыль
13.06.2026 в 14:38
В Бурятии стартовала военно-патриотическая смена «Время юных героев»
13.06.2026 в 14:30
В Улан-Удэ впервые прошёл фестиваль «Дроны Бурятии»
13.06.2026 в 13:45
В Бурятии за сутки произошло шесть пожаров
13.06.2026 в 12:51
В Улан-Удэ усилят работу транспорта в День города
13.06.2026 в 12:34
Пёс Барбос помогает тушить пожары в Бурятии
13.06.2026 в 12:25
В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погибла женщина
13.06.2026 в 12:18
В Онохое сбили мальчика на велосипеде
13.06.2026 в 12:14
В Улан-Удэ выбрали «Мисс-2026»
13.06.2026 в 12:06
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
Забайкалье направит на подготовку ЖКХ к зиме один млрд рублей
Сумма внушительная, но для региона, где зимние температуры опускаются до -40 °C, это вопрос выживания
13.06.2026 в 14:40
В Улан-Удэ усилят работу транспорта в День города
После праздничных мероприятий автобусы и трамваи будут развозить горожан из центра после 23:00
13.06.2026 в 12:34
Пёс Барбос помогает тушить пожары в Бурятии
Четвероногий «сотрудник» охраняет базу от медведей, сопровождает лесников на выездах и даже ездит на всей технике, кроме вертолёта
13.06.2026 в 12:25
В Улан-Удэ выбрали «Мисс-2026»
Победу одержала 20-летняя студентка
13.06.2026 в 12:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru