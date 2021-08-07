Запрет на вылов омуля на Байкале привел к росту продажи рыбы по «левым» документам

Добыча омуля за эти годы только выросла



Несмотря на запрет на вылов байкальского омуля, его добыча только выросла, как браконьерами, так легально и полулегально: по разного рода «квотам», а том числе под предлогом научных изысканий. Жители села Усть-Баргузин рассказали «Номер один», что в связи с мораторием на добычу омуля одним (населению) ловить его запрещено, вплоть до уголовного наказания. Но вот другим, оказывается, можно и при этом еще и выгодно продавать омуль туристам. «Номер один» узнал новые способы обхода закона по ловле омуля и его реализации.



Рыба для своих



В Усть-Баргузине продажа «контрафактного» и запрещенного к реализации омуля происходит в районе бывшего речного порта, на одной из баз, вернее, в киоске, одиноко стоящем вдали от пешеходных троп. Местные жители говорят, что свежий омуль продается там по 350 рублей за килограмм. Правда, продают только местным, тем, кого знают. Ведь формально торговля омулем запрещена - штраф за один хвост составляет около 7 тыс. рублей, в крупных размерах - уголовное наказание.



Попытка корреспондента «Номер один» купить рыбу не увенчалась успехом. Работник базы, внимательно посмотрев на меня, ответил: омуля нет, только карась. Судя по всему, продавать запрещенную к добыче рыбу из-под полы первому встречному рискованно. Впрочем, местные жители уверяют, что купить браконьерский омуль не проблема - в прибайкальских мессенджерах масса объявлений о продаже свежего байкальского омуля по 350 рублей за килограмм. Ловят на мелкоячеистые неводы, выгребая из моря все, что движется. В связи с этим попадается не только крупный омуль, но и совсем молодой, мелкий. Его и продают.



Не съесть…



Местные жители рассказывают, что омуль все лето ловили рыбаки ИП «Нуриев», местного, весьма предприимчивого бизнесмена, который почти все лето тоннами добывал омуль в Баргузинском заливе по «научной» квоте.



При этом другие рыбаки, что называется, лапу сосали, сидя на берегу и глядя, как лодки ИП «Нуриев» уходили на лов. Повторить рыбаки не могут - за мешок выловленного вне квоты омуля можно сесть в тюрьму. Разве что удочкой попытаться поймать с берега и быстро спрятать скромный улов. Мы выяснили, что этот бизнесмен на Байкале работал на пару с Байкальским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («БайкалНИРО»). Организация имеет ежегодные квоты на вылов омуля для научных целей - для определения, прежде всего, численности омуля, его характеристик и т. д.



- Если раньше ежегодная квота на вылов омуля составляла порядка 28 тонн, то на этот год она составила 7,5 тонны, - говорит руководитель организации Владимир Петерфельд. - Договор на вылов омуля заключен с ИП «Нуриев», последний предоставил невод и мотолодки.



По словам Петерфельда, омуль, использованный в исследованиях, согласно нормативным документам, подлежит уничтожению. Жители Усть-Баргузина подтвердили, такие факты были.



…Так уничтожить!



- Один раз они пришли с моря на берег, вывалили омуль на землю, облили бензином и подожгли, - возмущается бывший рыбак Александр. - Как-то не по-государственному - люди голодают, а они уничтожают еду.



Владимир Петерфельд, в свою очередь, отметил, что правила устанавливает не он. По его словам, те, кто их принял, видимо, исходили из того, что если выловленную рыбу пустить в реализацию, то возникнут масштабные злоупотребления. При этом с утилизацией возникли проблемы. Скотомогильники в Бурятии переполнены.



- У нас 1,5 тонны замороженной рыбы хранится в Северобайкальске, мы платим за хранение, но в утилизацию ее не принимают, - отметил он.



- А если под бумаги о вылове рыбы для вас условный предприниматель половил рыбку и для себя, ведь у вас то нет проверяющих на Байкале? Иначе говоря, предусмотрено по квоте 7,5 тонны, а выловят, допустим, 75 тонн рыбы? Кто проверит?



Владимир Петерфельд согласился, что контролирующих функций у ведомства нет.



- Это вопрос полиции и Рыбоохраны отслеживать браконьерский лов, - сообщил он, отметив при этом, что во время лова омуля по квоте на Байкале находился сотрудник ВНИРО. Он также добавил, что договор с предпринимателем действовал до 26 июля 2021 года.



Между тем, несмотря на мораторий на вылов омуля, действующего с 2017 года, создается впечатление, что его стали добывать еще больше, чем до запрета. Огромный поток туристов на Байкал, прежде всего иногородних, сделал продажу браконьерского омуля очень выгодной.



Омулевая бочка



В Максимихе столбы обвешаны объявлениями: «Продаю рыбу». В Горячинске на дороге, по которой туристы ходят к озеру, стоит рыбный киоск. В нем продается копченый омуль - 350 рублей за одну рыбку. Омуль молодой, незрелый, около 15 сантиметров в длину.



- Откуда?



- Местного производства.



- Но ведь его запрещено ловить?



- У нас есть разрешительные документы на продажу от ИП.



В кафе в Гремячинске продается жареный омуль. Документы от некоего предприятия по переработке рыбы. Но продавцы показывать их не хотят. Понять происхождение поступающей на продажу рыбы абсолютно невозможно, как и то, где она выловлена и когда.



Официально в Бурятии имеются квоты на вылов омуля у считанных пользователей. Помимо ВНИРО, квоту имеет и Бурятский научный центр. По данным «Номер один», сотрудники БНЦ нынешним летом ловили сетями омуль в Чивыркуйском заливе, причем часть омуля, не подходящего по параметрам ученых под их научные исследования, отпускали из сетей.



Есть квоты также у Лимнологического института из Иркутской области и ряда эвенкийских организаций. У последних квота приличная — около 50 - 60 тонн ежегодно. Причем количество разрешенного к вылову омуля не имеет никакого значения. Были бы документы на рыбу, а какое реальное количество деликатеса можно будет продать под них - вопрос чисто технический. Скорее всего, сколько угодно - что в состоянии купить туристы.



-В Листвянке Иркутской области все завалено омулем, его добывают браконьеры по всему Байкалу, а документы представляют, что им якобы легально продали по квоте эвенков из Северобайкальского района Бурятии, - говорит директор ФБГУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин. - Я убежден, что тем самым происходит легализация браконьерского омуля, и одним из решений мог бы стать запрет на реализацию омуля эвенкийскими организациями. Если представители организаций говорят, что им нужна рыба для пропитания, то зачем тогда ее пускать на продажу, создавая лазейку для браконьеров?



Осенью им покажут



Добавим, что полицейские начинают активно работать с браконьерами в основном осенью, когда омуль идет на нерест, и тогда можно изымать из магазинов любое количество нелегальной рыбы с икрой.



Так, по данным пресс-службы МВД по РБ, в 2020 году в рамках проведения второго этапа «Путина - 2020» сотрудниками полиции выявлено 138 нарушений, связанных с незаконной добычей и перевозкой нерестовой рыбы. В итоге по статье УК РФ «приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» возбуждено 31 уголовное дело. Еще 102 уголовных дела – по статье УК РФ «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Четыре лица привлечены к административной ответственности за нарушение правил рыбной ловли.



Между тем, по данным Федерального агентства по рыболовству, численность байкальского омуля с момента введения запрета на промышленный отлов увеличилась на 15 - 20%. Об этом еще в апреле этого года поспешил сообщить начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик.



А еще в 2020-м Росрыболовство отмечало, что запрет на вылов омуля могут снять в 2023 - 2024 году. При этом в ведомстве полагают, что запрет на промышленный вылов омуля могут снять раньше. Насколько будет оправдан этот шаг? Ведь пока прошло всего три года с момента запрета, и вряд ли численность омуля восстановилась так быстро. Тем более что численность естественных врагов омуля за этот период только выросла. Например, поголовье байкальской нерпы и баклана растет ежегодно, да и численность двуногих хищников, вооруженных «липовыми» справками о покупке омуля по квотам, вряд ли уменьшилась.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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