В Улан-Удэ газонокосильщики случайно уничтожили депутатские саженцы

Народные избранники посадили кусты в неправильном месте



В мае депутаты Народного Хурала высадили кусты акации возле улан-удэнской школы №2, что активно освещалось в СМИ. Однако с самого начала "зеленая" кампания вызвала критику: депутаты высадили кусты после раскопки длинной траншеи параллельно оживленной и загруженной автомобилями улице Сухэ-Батора. Причем раскопали ее всего в 30 сантиметрах от дороги. Тогда как по нормам отступление от проезжей части должно быть не менее метра.



- Акации эти через три года станут большими, и станут свешиваться в сторону дороги, - раскритиковал тогда коллег депутат Хурала, агроном Найдан Чимбеев. - Там ведь из-за нехватки парковок на площади Советов автомобилисты вынуждены бросать свои машины. И скоро машины будут царапаться от кустов. Кроме того, водители «праворуких» автомобилей, выходя из машин, вытопчут все саженцы. Вот такой не совсем правильный подход к посадке саженцев, что приведет в итоге к тому, что их придется оттуда убирать. Что означает потерю бюджетных денег.



Однако все оказалось гораздо проще. Прошло два месяца и значительную часть саженцев ... случайно уничтожили газонокосильщики. Которые, постригая траву триммерами, выкосили и маленькие кустики депутатских акаций. Труд и бюджетные деньги, на которые закупили саженцы, оказались выброшены на ветер. Депутат Найдан Чимбеев, комментируя печальный финал депутатского озеленения, отметил, что "организация процесса подбора мест для высадки саженцев была проведена из рук вон плохо". Оказалось, что ранее на ул. Сухэ-Батора были обустроены цветочные клумбы и зеленый газон. Но затем какому-то чиновнику пришла в голову сумасбродная идея убрать цветочные клумбы, а вместо них высадить саженцы. Которые в результате так и не прижились.



