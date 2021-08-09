В Бурятии установили предельные цены на дрова

Она до 20% ниже, чем предлагали лесхозы
Эксперты Республиканской службы по тарифам произвели расчет цены на дрова, реализуемые гражданам. С 1 июля 2022 года цена дров в Улан-Удэ составит 1352 руб. за 1 скл. м3, в районах республики - 1014 руб., в районах, приравненных к Крайнему Северу, - 1466,26 руб. за 1 скл. м3.
Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в ходе экспертизы специалисты тарифной службы снизили предлагаемую лесхозами цену дров в Улан-Удэ на 20%, в районах республики - на 13%.
«Все расчеты цены на дрова произведены в соответствии с действующим законодательством. В Улан-Удэ и районах Крайнего Севера организации, предоставившие документы в РСТ РБ, работают с налогом на добавленную стоимость, поэтому цена на дрова в данных муниципальных образованиях выше», - сообщила эксперт Республиканской службы по тарифам Зоя Булдаева.
По этим ценам также определяется размер субсидии на дрова, предоставляемой РГУ «Центр социальной поддержки населения Республики Бурятия», при наличии соответствующих необходимых документов.
Фото: «Номер один»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.