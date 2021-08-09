В Бурятии установили предельные цены на дрова

Она до 20% ниже, чем предлагали лесхозы





Эксперты Республиканской службы по тарифам произвели расчет цены на дрова, реализуемые гражданам. С 1 июля 2022 года цена дров в Улан-Удэ составит 1352 руб. за 1 скл. м3, в районах республики - 1014 руб., в районах, приравненных к Крайнему Северу, - 1466,26 руб. за 1 скл. м3.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в ходе экспертизы специалисты тарифной службы снизили предлагаемую лесхозами цену дров в Улан-Удэ на 20%, в районах республики - на 13%.«Все расчеты цены на дрова произведены в соответствии с действующим законодательством. В Улан-Удэ и районах Крайнего Севера организации, предоставившие документы в РСТ РБ, работают с налогом на добавленную стоимость, поэтому цена на дрова в данных муниципальных образованиях выше», - сообщила эксперт Республиканской службы по тарифам Зоя Булдаева.По этим ценам также определяется размер субсидии на дрова, предоставляемой РГУ «Центр социальной поддержки населения Республики Бурятия», при наличии соответствующих необходимых документов.Фото: «Номер один»