Политика и власть 16.06.2024 в 16:00

Глава Бурятии поздравил медиков с профессиональным праздником

Сегодня отмечается День медицинского работника в России
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Текст: Служба информации "Номер один"
Глава Бурятии поздравил медиков с профессиональным праздником

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил всех медиков республики с профессиональным праздником.

- Дорогие наши работники и ветераны здравоохранения! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы рядом с нами в самые трудные моменты жизни. Своим талантом, своими знаниями храните то бесценное, что есть у каждого человека – жизнь и здоровье. Спасибо за ваш труд, спасибо за добросовестное служение своему делу. Желаю вам самим крепкого здоровья, успехов, терпения в нелегком труде и неиссякаемой энергии, - поздравил медиков  и поблагодарил их за самоотверженный труд глава.

В этом году День медицинского работника в России выпадает на 16 июня.

Традиционно праздник отмечается в третье воскресенье июня. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

Согласно проведенному в 2023 году сервисом по поиску работы и персонала «Работа.ру» исследованию, самой уважаемой профессией россияне назвали профессию врача – так ответило 57% респондентов.

 

Фото: Номер один

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