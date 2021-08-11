Депутаты Горсовета Улан-Удэ проверили строительство спортплощадок в двух школах

ФОКи в поселках Забайкальский и Аршан должны построить к ноябрю 2021 года

Накануне в столице Бурятии депутаты городского Совета проверили строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов при школах № 13 и № 55.

В школе № 13 поселка Аршан учатся чуть свыше 400 детей. Здесь построят футбольное поле с беговыми дорожками вокруг, а также с ямой для прыжков в длину. Там же установят универсальную спортивную площадку для игр в баскетбол и волейбол и поставят хоккейную коробку. Кроме того, в проекте предусмотрена установка тренажерных площадок, трибуны и наружное освещение. На сегодня рабочие устанавливают подпорные стены, а также положили бетонное основание под площадку для волейбола и баскетбола. Работы выполняет подрядная организация ООО «Балси». Отставания по графику пока нет. Все футбольное поле покроют искусственным газоном.







- Покрытие делается в последнюю очередь, до него – огромный масштаб работы. Стараемся уложиться в сроки. Самое основное и трудоемкое – подпорные стенки. Думаю, к 20-25 числу мы успеем выполнить эту основную и трудоемкую работу, а остальное все делается быстрее. В планах, где-то к середине октября, постелить резину и траву. Искусственное покрытие уже заказано, а комплектующие резинового покрытия - клеи, крошка – закуплены, все находится на складе, - рассказал представитель ООО «Балси» Батор Гомбоев.







Тем не менее, во время обхода на объекте обнаружили значимую ошибку – отсутствие на будущем поле высокого ограждения и сетки. Учитывая, что школа расположена на возвышенности, в тот же футбол детям будет играть трудно – когда мяч улетит за пределы поля, он упадет вниз в частный сектор. Вопрос взяли на контроль представители Комитета по образованию. Кроме того, решается вопрос о закупке машины по уходу за газоном – в противном случае, поле износится через пару лет.

- При обходе строительства были выявлены некоторые неучтенные проектом моменты – это ограждение, кроме того, не предусмотрены отделка и покраска части подпорных стенок. А обслуживание и содержание газона – вопрос стоит еще с прошлого года на постоянной основе. Пока решение не принято, но я считаю, что решать его необходимо, так как у нас спортивных площадок в городе становится все больше, поэтому необходимо принимать решение и о приобретении обслуживающей техники, либо о делегировании этих полномочий подрядным организациям, - высказался депутат Василий Цыремпилов.







В школе № 55 также возведут футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки и трибуну с наружным освещением. На сегодня строители вывезли грунт, а также раскапывают котлован для возведения подпорных стен. Во время работ обнаружили проблему – под полем пролегают сети теплоснабжения, которые не были предусмотрены проектом. Территорию обследовал проектировщик и представители ТГК. Требуется вынос сетей.

- Все эти комплексы мы строим в рамках федеральных программ, еще два - в рамках наказов депутатов. Это стадионы в 14 и 46 школах. В ближайших планах построить еще и в 12 школе. На всех объектах строительство началось вовремя, это очень радует. Они успели закупить все необходимые материалы. Есть небольшие недочеты, которые в рамках этой поездки выявляются и указываются – по безопасности, ограждению, освещению, теплосетям. Все эти замечания будут прописаны «Улан-Удэстройзаказчику» и подрядчику, а устранены в двухнедельный срок. Пока – это первый этап проверки, потом будет второй и третий. На всех этапах депутаты Горсовета будут присутствовать и надеюсь мы примем прекрасные и замечательные объекты, - заключил Анатолий Белоусов, исполняющий обязанности председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов.





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