В Улан-Удэ из-за ремонта путей трамваи будут ходить до 22:00

Также вводится временный маршрут №3





В ночь с 11 на 12 августа МУП «Управление трамвая» приступает к капремонту пересечения трамвайных путей на перекрестке проспекта 50 лет Октября – ул. Гагарина. В связи с этим с 13 августа изменится схема движения трамвая маршрута №4.

Вместо конечной «ЛВРЗ» с Элеватора трамваи будут следовать на конечную «Шишковка». Также будет сокращено количество подвижного состава по этому маршруту до 11 вагонов в связи с большой нагрузкой на конечный пункт «Шишковка». Интервал движения составит 7-14 минут.С 13 августа временно вводится трамвайный маршрут №3, который будет следовать по маршруту: Шишковка – Элеватор – Конечная ЛВРЗ - Элеватор - Шишковка. Интервал движения составит 11-20 минут.«МУП «Управление трамвая» производит ремонт собственными силами, без привлечения подрядных организаций. Все работы будут проходить по ночам. В связи с этим с 12 по 14 августа время работы трамваев по всем маршрутам сократится до 22:00. Капитальный ремонт продлится до 18 августа. МУП «Управление трамвая» приносит извинения за временные неудобства», сообщили на предприятии.Фото: мэрия Улан-Удэ