«Днем как ночью»: пожарные из Бурятии защищают охваченную огнем Якутию

Своими впечатлениями огнеборцы поделились с газетой «Номер один»

Последствия пожаров в Якутии видны невооруженным глазом даже в Улан-Удэ. По официальным данным МЧС региона, сложная пожароопасная обстановка сохраняется в 12 районах, в том числе в Мирнинском районе и Сунтарском улусе, где сейчас воюют с пламенем наши бурятские пожарные. Своими впечатлениями огнеборцы поделились с газетой «Номер один».Уже больше недели как всю Бурятию окутал дым от лесных пожаров в Якутии. 9 июля в Улан-Удэ вынужденную посадку сделали три авиалайнера, направляющихся в Иркутск, – в соседнем регионе обстановка со смогом еще серьезнее, приземляться было попросту опасно. Кроме того, дым добрался до Красноярска, Челябинска и накрыл многие города всей России. Если смог распространился даже до таких масштабов, страшно представить, что творится в лесах Якутии, где сгорело уже более 4 млн гектаров леса, что можно сравнить с площадью небольшой страны. Интернет заполонили ужасающие видеоролики, где видно, что в очаге даже солнце не просвечивает сквозь дым.С 8 августа 2021 года в Якутии власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Катастрофа обострилась из-за перехода лесных пожаров на территорию населенных пунктов – огонь оставил без домов десятки жителей села Бясь-Кюель.- В селе Бясь-Кюель Горного улуса случилась большая беда. Из-за ураганного ветра верховой пожар преодолел все минерализованные полосы и переметнулся на село. Благодаря работе огнеборцев большая часть села не пострадала, но, к сожалению, 31 строение уже не подлежит восстановлению. Это огромная потеря, люди вмиг потеряли все, что строили и накапливали годами - дома, имущество, свое хозяйство. В такой ситуации их ни в коем случае нельзя оставлять один на один с бедой. Будет обеспечено строительство и ввод жилья до начала отопительного сезона. Кроме того, каждому члену пострадавших семей выплатят по 30 тыс. рублей, - рассказал в соцсетях глава региона Айсен Николаев.Как отметил Айсен Николаев, среди пострадавших множество семей с детьми и пожилыми людьми. Сейчас все жители, лишившиеся крова, размещены в развернутых эвакуационных пунктах и у родственников.В конце июня и начале июля две группы «Лесного спецназа» из Бурятии прибыли в охваченную огнем Якутию и находятся там по сегодняшний день. Одна группа начала работать в Мирнинском районе, а другая - в Сунтарском улусе. Главные задачи – защитить населенные пункты от огня.В Мирнинском районе изначально трудились 30 пожарных из разных районов Бурятии: Хоринского, Багдаринского, Баргузинского и Улан-Удэнского отделений. На сегодня потушили три крупных пожара, под прицелом еще три и несколько небольших очагов. Сами пожарные находятся вне зоны доступа в лесах, продукты питания и прочие необходимые вещи им привозят с базы на вездеходах. Каждый день они соединяются со штабом и докладывают обстановку утром, в обед и вечером. Через координатора общаются со своими семьями.27 июня десять огнеборцев из хоринской группы прибыли в окрестности села Сюльдюкар на пожар №18. На этот момент огнем успело охватить 9 тыс. гектаров леса. Сначала была задача потушить восточную часть горения, однако вмешался случай – ветер раздул пожар до огромных размеров и огонь стал неуправляем. Сейчас первоочередная задача – защитить населенные пункты. Пожарные стерегут поселки уже более 40 дней.- При этом у нас уже восемь дней не летают вертолеты – видимость из-за задымления падает до 100 метров, ребята тушат только наземным способом. По сравнению с другими районами, это еще не так страшно. По всей Якутии авиация уже бессильна, этим все осложняется. Плюс несколько дней дул ветер и разнес локализованные пожары дальше. Площадь тушения серьезно увеличилась, - рассказал координатор из группы в Мирнинском районе.Четыре человека из-за проблем со здоровьем уехали в Бурятию. Сейчас ситуация начинает осложняться тем, что близится осень, и если раньше ночные температуры не падали ниже +20С, то сейчас уже опускаются до +10С. Огнеборцы находятся вдалеке от населенных пунктов, в лесной местности. Тем не менее пожарные на здоровье не жалуются.- Хотели уехать домой после 45 дней командировки, но решили ее продлить. Ситуация тяжелая, на такие огромные площади попросту народу не хватает, как бы пожарные ни старались. И дело не только в количестве - дождей практически нет, сильный ветер, пожарная обстановка не улучшается. Хоть всю Россию сюда привези – народу будет мало. Задымление страшное, в некоторых районах днем как ночью. Сегодня фотографировал – солнце оранжевое, едва видно в дыму. Ребята очень устали, но держатся, - рассказал огнеборец.В Сунтарском районе Якутии трудится другая группа - 30 бурятских огнеборцев. Они приступили к тушению с 3 июля. Изначально командировка была рассчитана на 30 дней, позднее ее продлили еще на 15. В команде пожарных 11 человек из Усть-Баргузинского отделения, 8 человек из Улан-Удэнского, 6 человек из Багдаринского и 5 человек из Бичуры. Как только прилетели, все 30 человек отправили тушить пожар №17 в Сунтарском лесничестве, где возникла серьезная угроза поселку Кемпендяй. Потом группу из 16 человек перебросили на пожар в деревню Тюбяй, которой тоже угрожал огонь.- Видимость сильно ограничена, в Сунтарах - 300 метров, а на пожарах в лесу еще меньше, около 100 метров. Осадков практически нет, только совсем небольшие. Угроза идет из-за сильного ветра. По поводу эмоций, видите, в чем дело, все люди опытные, инструкторы, десантники, парашютисты. Кто-то десять лет отработал, кто-то - 15. Все мы были готовы к такому. Для молодых, кто работает второй или третий год, – опыт. У ребят настроение бодрое. Конечно, скучаем уже по семье. У всех семьи, жены, дети, мамы, но, что поделаешь, работа такая. Пожарные выходят на связь, жалоб от них нет, чувствуют себя хорошо, - рассказал Михаил Сокольников, старший летчик-испытатель Забайкальской базы Усть-Баргузинского отделения.Пожарным необходимо не подпускать огонь к населенным пунктам, поэтому их базы расположены в лесу. Один очаг находится в четырех километрах от пожара, а от Тюбяя – в 12 километрах. Как признается Михаил, несмотря на усталость и тяжелые условия, уезжать домой им не позволяет долг.- Видите, многое зависит от человеческого фактора. Людей все-таки не хватает, а мы привыкли работать до последнего. Хорошо бы дождик нам сюда, он очень бы помог! – добавил Михаил.Эржена Мансорунова, «Номер один».