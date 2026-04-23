Происшествия 23.04.2026 в 09:40

В Бурятии пьяный водитель «Субару» сбил девочку на велосипеде и скрылся

Также у мужчины не было прав
Текст: Карина Перова
Фото: ГАИ Бурятии

Вчера на дорогах Бурятии произошло 30 аварий с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими. Вечером в селе Сосново-Озерское Еравнинского района сбили ребенка.

На улице Василенко 34-летний водитель автомобиля «Субуру Легаси», будучи пьяным, наехал на 7-летнюю девочку, двигавшуюся на велосипеде. Кроме того, у виновника ДТП не было права управления ТС.

«Ребенка с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель место происшествия покинул, однако впоследствии его разыскали», - сообщили в ГАИ республики.



