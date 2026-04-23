В Улан-Удэ хулиганы напали на 56-летнего мужчину в подъезде дома

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Двое 31-летних мужчин утром 16 апреля напали на 56-летнего мужчину прямо в подъезде жилого дома в Октябрьском районе. Хулиганов уже задержали.

По данным полиции, молодые люди грубо нарушили общественный порядок, проявили неуважение к жильцам, избили проходящего мимо жильца дома и после этого скрылись.

Благодаря оперативной работе полицейских их личности быстро установили. Оба оказались уже ранее судимы. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

Фото: нейросеть