Налог на баню

Вопрос читателя: «На моём участке есть сарай и баня. Нужно ли за них платить налог и как его считают?» Владимир Петрович, Поселье.

Налог начисляется только на капитальные хозпостройки, которые зарегистрированы в Едином государственом реестре недвижимости (ЕГРН). Если же постройку можно легко разобрать и перенести, например, теплицу без фундамента или сарай-времянку, то она не считается недвижимостью, и налог за нее платить не нужно.

Капитальными считаются, как правило, постройки с фундаментом, из-за которого строение нельзя разобрать и перенести без ущерба. К ним относятся капитальные бани, гаражи, сараи и другие сооружения, возведенные на века.

Как рассчитывается налог?

Если ваша капитальная постройка зарегистрирована в ЕГРН, налог рассчитывается по кадастровой стоимости, которую определяет Росреестр. Федеральные ставки (ст. 406 НК РФ) следующие:

● 0,1% — для хозпостроек площадью до 50 кв. метров.

● 0,5% — для хозпостроек площадью свыше 50 кв. метров.

● 2,5% — для объектов дороже 300 млн рублей (что для сарая, конечно, маловероятно).

Если постройка зарегистрирована и имеет площадь до 50 кв. м, то налог с нее не взимается. Эта льгота действует автоматически, но только на одну любую постройку на участке. Если у вас, к примеру, зарегистрированы и баня, и гараж, то за второй объект или за постройку больше 50 «квадратов» придется платить по базовой ставке 0,1%.