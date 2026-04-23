23.04.2026

Налог на баню

За какие постройки нужно платить налог
Текст: Номер один
Вопрос читателя: «На моём участке есть сарай и баня. Нужно ли за них платить налог и как его считают?» Владимир Петрович, Поселье.

Налог начисляется только на капитальные хозпостройки, которые зарегистрированы в Едином государственом реестре недвижимости (ЕГРН). Если же постройку можно легко разобрать и перенести, например, теплицу без фундамента или сарай-времянку, то она не считается недвижимостью, и налог за нее платить не нужно.

Капитальными считаются, как правило, постройки с фундаментом, из-за которого строение нельзя разобрать и перенести без ущерба. К ним относятся капитальные бани, гаражи, сараи и другие сооружения, возведенные на века.

Как рассчитывается налог?

Если ваша капитальная постройка зарегистрирована в ЕГРН, налог рассчитывается по кадастровой стоимости, которую определяет Росреестр. Федеральные ставки (ст. 406 НК РФ) следующие:

●      0,1% — для хозпостроек площадью до 50 кв. метров.

●      0,5% — для хозпостроек площадью свыше 50 кв. метров.

●      2,5% — для объектов дороже 300 млн рублей (что для сарая, конечно, маловероятно).

Если постройка зарегистрирована и имеет площадь до 50 кв. м, то налог с нее не взимается. Эта льгота действует автоматически, но только на одну любую постройку на участке. Если у вас, к примеру, зарегистрированы и баня, и гараж, то за второй объект или за постройку больше 50 «квадратов» придется платить по базовой ставке 0,1%.

Все новости

В Бурятии предъявили обвинение трем организаторам смертельного похода в горы
23.04.2026 в 09:11
Налог на баню
23.04.2026 в 09:00
Зурхай на четверг, 23 апреля
23.04.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 23 апреля 2026 года
23.04.2026 в 06:02
Магазинам в центре Улан-Удэ грозит разорение
23.04.2026 в 06:00
Дальневосточной ипотеке подбросят деньжат
22.04.2026 в 17:31
Группа черных лесорубов напилила леса в Бурятии на миллион рублей
22.04.2026 в 17:27
В 2027 году в Бурятии запустят железнодорожный круиз «Великий чайный путь»
22.04.2026 в 17:05
В Бурятии ученые БГУ придумали новый способ ускорить заживление ран
22.04.2026 в 16:26
В Бичурском районе Бурятии проснулись медведи
22.04.2026 в 16:17
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
В Бурятии предъявили обвинение трем организаторам смертельного похода в горы
Они также участвовали в подъеме
23.04.2026 в 09:11
Зурхай на четверг, 23 апреля
7-й лунный день
23.04.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 23 апреля 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
23.04.2026 в 06:02
Магазинам в центре Улан-Удэ грозит разорение
Из-за реконструкции Арбата поток покупателей упал почти вдвое
23.04.2026 в 06:00
