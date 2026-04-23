В Бурятии предъявили обвинение трем организаторам смертельного похода в горы

В Бурятии трем фигурантам уголовного дела о гибели туристов из Красноярска в горах Восточного Саяна предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по РБ.

Напомним, за смерть трех человек в ответе организаторы тура – директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместитель и гид-инструктор. Они также участвовали в походе, во время которого произошла трагедия.

Вчера в 17:53 спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы транспортировали тела трех погибших в кафе «Белый Иркут». Напомним, трупы одного мужчины и двух женщин нашли вверху по склону. У женщин обнаружили обширные ссадины на лице, которые могли появиться в результате камнепада или падения с высоты. Точную причину смерти определят в ходе судебно-медицинских экспертиз.