Общество 23.04.2026 в 09:11

В Бурятии предъявили обвинение трем организаторам смертельного похода в горы

Они также участвовали в подъеме
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии трем фигурантам уголовного дела о гибели туристов из Красноярска в горах Восточного Саяна предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по РБ.

Напомним, за смерть трех человек в ответе организаторы тура – директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместитель и гид-инструктор. Они также участвовали в походе, во время которого произошла трагедия.

Вчера в 17:53 спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы транспортировали тела трех погибших в кафе «Белый Иркут». Напомним, трупы одного мужчины и двух женщин нашли вверху по склону. У женщин обнаружили обширные ссадины на лице, которые могли появиться в результате камнепада или падения с высоты. Точную причину смерти определят в ходе судебно-медицинских экспертиз.

 

смертельный тур Мунку-Сардык туристы гибель СК

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
