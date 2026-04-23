Гороскоп для жителей Бурятии на 23 апреля 2026 года

Овен (21.03 – 19.04)

Утро посвятите рутине – это поможет настроиться на работу. Не начинайте новое, пока не закончите старое. После обеда появится шанс договориться о том, что долго не получалось. Вечером избегайте шумных мест. Даже маленькая победа сегодня ценнее больших планов на завтра.

Телец (20.04 – 20.05)

День будет хлопотным, но приятным. Вас будут отвлекать по мелочам – не раздражайтесь, это ненадолго. В обед поступит неожиданное предложение, от которого трудно отказаться. Вечером лучше побыть одному или с близкими. Ваше спокойствие заразительно — пользуйтесь этим.

Близнецы (21.05 – 20.06)

Сегодня лучше работать в паре, а не в одиночку. Не стесняйтесь просить помощи у коллег или друзей. Во второй половине дня возможна путаница в документах – перепроверьте всё дважды. Вечером не планируйте ничего серьёзного. Лучший отдых – смена деятельности.

Рак (21.06 – 22.07)

Утро начнётся с приятного сюрприза или звонка от того, кого давно не слышали. Не торопитесь с выводами – информации может не хватать. После обеда удачно складываются дела, связанные с деньгами. Вечером поберегите желудок. Полезно сказать спасибо тому, кто этого заслуживает.

Лев (23.07 – 22.08)

Кто-то может попытаться переложить на вас свою работу – держитесь твёрдо. Утро подходит для коротких поездок и встреч. В обед возможна небольшая ссора с близкими из-за пустяка, но к вечеру всё наладится. Не берите на себя больше, чем можете унести.

Дева (23.08 – 22.09)

День подходит для наведения порядка в финансах: разберитесь с долгами и платежами, пока голова свежа. Вторая половина дня располагает к творчеству и общению с детьми. Вечером возможна бессонница от переизбытка мыслей – проветрите комнату. Тот, кто не рискует, сегодня не проигрывает, но и не выигрывает.

Весы (23.09 – 22.10)

Утро будет суетливым, но к обеду всё встанет на свои места. Не подписывайте важных бумаг до 12 часов. Хороший день для завершения того, что давно лежит без движения. Вечером позвоните тем, кто давно ждёт весточки. Ваше обаяние работает безотказно – но не злоупотребляйте.

Скорпион (23.10 – 21.11)

Энергии много, но направить её сложно. Займитесь спортом или уборкой – это поможет снять напряжение. В обед возможен неприятный разговор с начальством или старшими. К вечеру захочется уединения. Сила сегодня – в выдержке, а не в натиске.

Стрелец (22.11 – 21.12)

День располагает к приключениям, но не забывайте о делах. Утром сосредоточьтесь на работе, после обеда можно расслабиться. Хорошо пройдут переговоры, где нужно убеждать. Вечером не переедайте – организм скажет спасибо. Оптимизм хорош, но с ним нужен тормоз.

Козерог (22.12 – 19.01)

Не берите на себя больше обычного — даже привычная нагрузка может показаться тяжёлой. Утро подходит для одиночества и размышлений. В обед появится шанс исправить давнюю ошибку – не упустите его. Вечером отключите уведомления на телефоне. Главная задача – не перегореть.

Водолей (20.01 – 18.02)

Сегодня вы будете в центре внимания, хотите вы этого или нет. Используйте момент, чтобы донести свои идеи до нужных людей. Во второй половине дня возможны мелкие бытовые неприятности. Вечером лучше не планировать ничего важного. Ваша нестандартность – главный козырь.

Рыбы (19.02 – 20.03)

День, когда слова расходятся с делом: вам могут обещать одно, а получите другое – не расстраивайтесь раньше времени. Утро посвятите рутине, она успокаивает. Во второй половине дня хорошо начать то, что боялись начать. Не ждите идеального момента – он не наступит.

