Общество 23.04.2026 в 06:02

Зурхай на четверг, 23 апреля

7-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям года Курицы, Коровы и Змеи, заниматься делами, связанными с землей и водой, совершать похоронный обряд по усопшим, создавать новую семью, строить дома и печи.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; становиться друзьями (составлять договор), заниматься куплей-продажей.

Стрижка волос: к ссоре и тяжбе.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, в другие же направления ничего плохого.

