Зурхай на четверг, 23 апреля

Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям года Курицы, Коровы и Змеи, заниматься делами, связанными с землей и водой, совершать похоронный обряд по усопшим, создавать новую семью, строить дома и печи.Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; становиться друзьями (составлять договор), заниматься куплей-продажей.Стрижка волос: к ссоре и тяжбе.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, в другие же направления ничего плохого.Фото: Номер один