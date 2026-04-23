Улан-удэнцы смогут сообщать о проблемах в сфере благоустройства в Максе

Жители Улан-Удэ смогут сообщать о проблемах в сфере благоустройства в национальном мессенджере. Комбинат по благоустройству запустил чат-бот в Maксе.

Там будут принимать заявки от горожан на ямы на дорогах, обновление дорожной разметки, упавшие знаки, сломанные скамейки, поврежденные дорожные ограждения.

«Теперь вам не нужно совершать телефонный звонок или ждать ответа оператора. Заявки, поступившие через чат-бот, мы фиксируем и отрабатываем в ближайшее время», – сказал директор КБУ Игорь Мункуев.

Написать можно здесь: https://max.ru/dispkbu_bot.