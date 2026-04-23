Общество 23.04.2026 в 10:02

В Бурятии «засекли» двух браконьеров, охотившихся на утку

Мужчин задержал госохотинспектор Бурприроднадзора
Текст: Карина Перова
Фото: Бурприроднадзор

В Бичурском районе госохотинспектор Бурприроднадзора задержал двух браконьеров. Нарушители охотились на утку, не имея разрешения на добычу и охотничьих билетов.

Кроме того, при проверке выяснилось, что ружья не зарегистрированы в установленном порядке. Специалист изъял у мужчин огнестрельное оружие.

В отношении нарушителей составлен административный протокол по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты).

«Также органами полиции будет возбуждено дело за незаконное хранение гладкоствольного оружия», - заключили в надзорном ведомстве.

Все новости

Улан-удэнец обвинил судью в получении десятимиллионной взятки
23.04.2026 в 10:51
ВСЖД участвует в выставке Baikal Travel Mart
23.04.2026 в 10:48
За четыре спиленные березы житель Бурятии расстался с трактором
23.04.2026 в 10:48
В Улан-Удэ хулиганы напали на 56-летнего мужчину в подъезде дома
23.04.2026 в 10:13
В Бурятии «засекли» двух браконьеров, охотившихся на утку
23.04.2026 в 10:02
Правительство Бурятии определило основные векторы развития региона на ближайшие годы
23.04.2026 в 09:56
Мошенники в Бурятии обманывают пенсионеров под видом продажи БАДов
23.04.2026 в 09:53
В Бурятии пьяный водитель «Субару» сбил девочку на велосипеде и скрылся
23.04.2026 в 09:40
Улан-удэнцы смогут сообщать о проблемах в сфере благоустройства в Максе
23.04.2026 в 09:23
В Бурятии предъявили обвинение трем организаторам смертельного похода в горы
23.04.2026 в 09:11
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Улан-удэнец обвинил судью в получении десятимиллионной взятки
За неуплату штрафа за клевету мужчина нарвался на исправительные работы
23.04.2026 в 10:51
За четыре спиленные березы житель Бурятии расстался с трактором
За самовольную рубку его приговорили к обязательным работам
23.04.2026 в 10:48
В Улан-Удэ хулиганы напали на 56-летнего мужчину в подъезде дома
За избиение мужчины их уже задержала полиция
23.04.2026 в 10:13
Мошенники в Бурятии обманывают пенсионеров под видом продажи БАДов
Пилюли для здоровья обошлись пожилой женщине в 570 тысяч рублей
23.04.2026 в 09:53
Следующая новость
