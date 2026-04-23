В Бурятии «засекли» двух браконьеров, охотившихся на утку

В Бичурском районе госохотинспектор Бурприроднадзора задержал двух браконьеров. Нарушители охотились на утку, не имея разрешения на добычу и охотничьих билетов.

Кроме того, при проверке выяснилось, что ружья не зарегистрированы в установленном порядке. Специалист изъял у мужчин огнестрельное оружие.

В отношении нарушителей составлен административный протокол по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты).

«Также органами полиции будет возбуждено дело за незаконное хранение гладкоствольного оружия», - заключили в надзорном ведомстве.