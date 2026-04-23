Правительство Бурятии определило основные векторы развития региона на ближайшие годы

Так, валовой региональный продукт за пять лет вырос вдвое в номинальном выражении и достиг 623 млрд рублей. Доходы бюджета увеличились в 1,5 раза — до 137 млрд рублей. В экономику республики привлечено почти 650 млрд рублей инвестиций, в стадии реализации находятся 40 крупных проектов. В три раза выросло число предпринимателей, вдвое увеличился туристический поток.





Социальная сфера остаётся ключевым приоритетом. За пять лет введено 105 объектов здравоохранения, приобретено более 4 тысяч единиц медицинского оборудования. В образовании построены новые школы и детские сады, ликвидирована третья смена.





Например, в сфере здравоохранения предложено создать единое городское расписание узких специалистов с возможностью записи через Госуслуги или бот МАХ, где пациент видит любую поликлинику города, а система определяет его прикрепление. Пациент может выбрать специалиста в любой поликлинике, после чего автоматически будет сформировано электронное направление от поликлиники, подписанное дежурным терапевтом. Талон и направление автоматически сохранятся в региональном архиве и будут доступны как врачу, так и пациенту.





Учительская общественность республики предложила вернуться к практике трудового воспитания детей. Педагоги и представители министерства образования планируют создание программы трудового воспитания детей дошкольного и школьного возраста. Программа носит рабочее название «От дежурства в классе к трудовым отрядам».





«На форуме «Бурятия сегодня. Бурятия завтра» обсудили предложения, которые лягут в Народную программу на следующие пять лет. Главная задача — чтобы люди жили лучше. Рост доходов, качество образования и медицины, дороги, транспорт, комфортная среда — всё это должно давать реальный результат для жителей. В том числе поэтому программу делаем не «в кабинетах». Формируем её вместе с людьми», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, подводя итоги работы форума.





Напомним, что с 26 марта по 10 апреля в республике в работе 17 стратегических сессий приняли участие около 1800 человек. Каждая площадка объединяла от 60 до 120 участников — представителей бизнеса, органов власти, общественных организаций, профессиональных сообществ и жителей республики. Обсуждения проходили как очно, так и в онлайн-формате, что позволило максимально широко вовлечь экспертов и практиков. К работе были привлечены федеральные и отраслевые эксперты. Такой формат позволил обсудить проблемные вопросы, и сформировать прикладные решения с чёткими механизмами реализации.





17 апреля в Улан-Удэ состоялся стратегический форум «Бурятия сегодня. Бурятия завтра», который стал ключевой площадкой для подведения итогов развития республики за последние пять лет и обсуждения будущих ориентиров. Мероприятие объединило представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества и общественности.В рамках стратегического форума «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» зампреды правительства республики представили отчеты по основным направлениям: экономика, инфраструктура и социальная сфера, где были подведены итоги пятилетней работы (2021–2026 годы).В сфере инфраструктуры за пять лет проведена масштабная модернизация. Построено и отремонтировано 88 мостов, приведено в нормативное состояние свыше 1000 км дорог, закуплено 263 новых автобуса. Введено более 2 млн квадратных метров жилья, построено 177 социальных объектов.Эти достижения стали возможны благодаря реализации президентских национальных проектов и дальневосточных программ развития и слаженной работе всех ведомств.Также в рамках стратегического форума были обсуждены результаты работы 17 отраслевых стратегических сессий по таким ключевым направлениям, как образование и кадровая политика, поддержка участников специальной военной операции, транспорт и дороги, ЖКХ и комфортная среда, цифровизация, бизнес и предпринимательство, туризм, сельское хозяйство, креативные индустрии, культура, здравоохранение, спорт и молодежь, демография, развитие ТОСов и НКО.Среди инициатив, выработанных в ходе стратегических сессий, — конкретные, практико-ориентированные решения.Муниципалитетам было предложено развивать готовые «коробочные решения» по развитию креативной экономики и реновации/ревитализации заброшенных пространств, домов культуры, ОКН под креативные пространства с понятными ролями и результатами. В «коробку» входят: типовые юридические модели (ГЧП, аренда с инвестобязательствами, концессии), готовые архитектурные и функциональные концепции, финансовые модели (CAPEX/OPEX, окупаемость, источники доходов), бренд и маркетинговая упаковка объектов, методические рекомендации и дорожная карта запуска.Также был представлен большой блок инфраструктурных проектов. Участники форума предложили использование технологий искусственного интеллекта для проверки, например, технических заданий на подготовку проектной документации по объектам дорожного хозяйства.По итогам стратегического форума «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» принято решение о поддержке предложенных идей и рекомендовано принять в работу всеми участниками форума, исполнительными органами государственной власти республики, общественными объединениями по своим направлениям деятельности.Всего в рамках стратегических сессий было собрано 513 инициатив и проектных предложений. По итогам экспертного отбора 65 лучших идей были вынесены на Стратегический форум для публичного обсуждения и получили поддержку участников.В августе 2026 года на Муниципальном форуме все муниципальные образования республики представят свои идеи для включения в Народную программу на ближайшие пять лет.Фото: пресс-служба правительства Бурятии