23.04.2026

Мошенники в Бурятии обманывают пенсионеров под видом продажи БАДов

Пилюли для здоровья обошлись пожилой женщине в 570 тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
В последнее время в Бурятии стало больше случаев мошенничества, связанных с продажей товаров для здоровья. Злоумышленники используют сложные психологические уловки и выдуманные истории, чтобы выманить деньги у доверчивых людей. Недавно две жительницы республики стали жертвами таких аферистов.

 - 79‑летняя жительница Кяхты увидела объявление о продаже БАДов и оформила заказ с доставкой. После этого ей позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и сказал, что продавцы задержаны, а товар — подделка. Чтобы «остановить следствие», пенсионерку попросили перевести 5 149 рублей через почту, что она и сделала. Затем с ней связался «адвокат» и потребовал оплатить пошлину21 252 руб. и услуги 50 тысяч — она снова перевела. Потом ей сообщили, что она выиграла суд и получит компенсацию в 2 млн, но для этого нужно оплатить проценты 89 тысяч и доставку в 121 тысячу рублей, - рассказали в полиции республики.

 Финалом стала история с «инкассаторами», которых якобы задержали без документов. Чтобы «решить вопрос», от пенсионерки потребовали ещё 286 000 руб., после перевода которых связь прервалась.

Другая история произошла с 55‑летней жительницей Улан-Удэ, которая в интернете нашла сайт по продаже БАДа. Чтобы оформить заказ, её попросили купить «внутреннюю валюту» сайта. Женщина перевела 30 тысяч рублей на указанный счёт, но после этого продавец перестал выходить на связь, а товар она так и не получила.

Фото: нейросеть

Теги
мошенники

Все новости

Улан-удэнец обвинил судью в получении десятимиллионной взятки
23.04.2026 в 10:51
ВСЖД участвует в выставке Baikal Travel Mart
23.04.2026 в 10:48
За четыре спиленные березы житель Бурятии расстался с трактором
23.04.2026 в 10:48
В Улан-Удэ хулиганы напали на 56-летнего мужчину в подъезде дома
23.04.2026 в 10:13
В Бурятии «засекли» двух браконьеров, охотившихся на утку
23.04.2026 в 10:02
Правительство Бурятии определило основные векторы развития региона на ближайшие годы
23.04.2026 в 09:56
Мошенники в Бурятии обманывают пенсионеров под видом продажи БАДов
23.04.2026 в 09:53
В Бурятии пьяный водитель «Субару» сбил девочку на велосипеде и скрылся
23.04.2026 в 09:40
Улан-удэнцы смогут сообщать о проблемах в сфере благоустройства в Максе
23.04.2026 в 09:23
В Бурятии предъявили обвинение трем организаторам смертельного похода в горы
23.04.2026 в 09:11
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Улан-удэнец обвинил судью в получении десятимиллионной взятки
За неуплату штрафа за клевету мужчина нарвался на исправительные работы
23.04.2026 в 10:51
За четыре спиленные березы житель Бурятии расстался с трактором
За самовольную рубку его приговорили к обязательным работам
23.04.2026 в 10:48
В Улан-Удэ хулиганы напали на 56-летнего мужчину в подъезде дома
За избиение мужчины их уже задержала полиция
23.04.2026 в 10:13
В Бурятии «засекли» двух браконьеров, охотившихся на утку
Мужчин задержал госохотинспектор Бурприроднадзора
23.04.2026 в 10:02
