Мошенники в Бурятии обманывают пенсионеров под видом продажи БАДов

В последнее время в Бурятии стало больше случаев мошенничества, связанных с продажей товаров для здоровья. Злоумышленники используют сложные психологические уловки и выдуманные истории, чтобы выманить деньги у доверчивых людей. Недавно две жительницы республики стали жертвами таких аферистов.

- 79‑летняя жительница Кяхты увидела объявление о продаже БАДов и оформила заказ с доставкой. После этого ей позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и сказал, что продавцы задержаны, а товар — подделка. Чтобы «остановить следствие», пенсионерку попросили перевести 5 149 рублей через почту, что она и сделала. Затем с ней связался «адвокат» и потребовал оплатить пошлину21 252 руб. и услуги 50 тысяч — она снова перевела. Потом ей сообщили, что она выиграла суд и получит компенсацию в 2 млн, но для этого нужно оплатить проценты 89 тысяч и доставку в 121 тысячу рублей, - рассказали в полиции республики.

Финалом стала история с «инкассаторами», которых якобы задержали без документов. Чтобы «решить вопрос», от пенсионерки потребовали ещё 286 000 руб., после перевода которых связь прервалась.

Другая история произошла с 55‑летней жительницей Улан-Удэ, которая в интернете нашла сайт по продаже БАДа. Чтобы оформить заказ, её попросили купить «внутреннюю валюту» сайта. Женщина перевела 30 тысяч рублей на указанный счёт, но после этого продавец перестал выходить на связь, а товар она так и не получила.

