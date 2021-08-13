В Бурятии развивают мараловодческую ферму



В республике реализуется грантовая программа от министерства туризма. На конкурс по предоставлению из республиканского бюджета грантов на реализацию проектов по развитию сельского, социального, экологического туризма и продвижению турпотенциала Бурятии, который прошел в 2020 году, было подано 99 заявок. Одобрено было 12 на общую сумму 4,12 млн рублей. Одним из победителей грантового конкурса стал владелец этнокомплекса «Саянский марал» Булат Гармаев.

- На территории Тункинского района у нас располагается мараловодческая ферма. Фактически это синергия сельского хозяйства и туризма. Я получил 250 тысяч гранта плюс личное софинансирование - 500 тысяч рублей. На эти деньги мы построили благоустроенную бурятскую юрту вместимостью до шести человек, - сообщил предприниматель.

Туристам предлагается спектр услуг, направленных на оздоровление организма. Одна из процедур – ванны с добавлением пантовой воды.





- Курс состоит из 10 процедур, два раза в день нужно принимать ванны. Турист все это время проживает в благоустроенных юртах. У нас есть эко-тропа протяженностью три км., по периметру есть места для отдыха. Тропа пролегает через парки обитания маралов, можно увидеть их вживую, пройтись по тропе как пешком, так и проехать на квадроцикле, взяв у нас в аренду, - рассказал фермер.

Булат Гармаев говорит, что сейчас готов принимать гостей только в теплое время года, но в планах - сделать комплекс круглогодичным.

Реализовывать проект Булат начал еще в 2018 году.

По его словам, грант стал существенной поддержкой, так как без этих денег он не смог бы построить полноценную благоустроенную юрту. И как отмечает предприниматель, процедура конкурса была не сложной.

- О конкурсе узнал из интернета. Достаточно было хорошо изучить нормативную базу, постановления, собрали документы, все сделали сами, никого не привлекали. Будущим грантополучателям советую хорошо изучить нормативную базу и не должно быть налоговой задолженности. Если проект интересный, вас обязательно поддержат, - подытожил предприниматель.