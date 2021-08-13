На спасение Улан-Удэ от затопления вышли три добровольца

Они уложили 108 мешков с песком вдоль берега реки





Сегодня с 11 часов утра в Улан-Удэ добровольцы начали укреплять берег Селенги мешками с песком. Как сообщили в пресс-службе мэрии, Андрей Бородин, Солбон Санжиев и Георгий Баланов уложили 108 мешков по берегу реки по ул. Судоремонтная.

- Мы занимаемся отсыпкой береговой линии, чтобы предотвратить затопление проходящей здесь дороги. Чтобы жители могли выехать в город, это и психологическая помощь, чтобы жители чувствовали себя более уверено. Все же надеемся, что не придется эвакуировать людей и все обойдется, - сообщил руководитель бурятского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Солбон Санжиев.



