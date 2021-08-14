На Левом берегу Улан-Удэ работают 17 пунктов подвоза питьевой воды

Вода из скважин частных домов может быть опасна



Продолжается подвоз питьевой воды в СНТ «Черемушки», СНТ «Сибиряк», ДНТ «Весна», ДЕНТ «Дружба», СНТ «20 лет Победы», СНТ «Профсоюзник», СНТ «Урожай», мкр. Заречный и СОНТ «Судостроитель», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.















Воду из скважин частных подворьев, в связи с подъемом реки Селенга и грунтовых вод, пить не рекомендуется. Эти микрорайоны находятся у реки Селенга и здесь происходит максимальный уровень подъема грунтовых вод.



Качество воды из центрального водовода Улан-Удэ не вызывает опасений.



Помимо проверки качества централизованной воды из городской распределительной системы, Администрацией Советского района совместно с МУП «Водоканал» производится отбор проб воды из частных скважин микрорайонов Левобережья: острова Комсомольский, Солдатский, Заречный, Левый берег.



Фото: ulan-ude-info.ru



Продолжается подвоз питьевой воды в СНТ «Черемушки», СНТ «Сибиряк», ДНТ «Весна», ДЕНТ «Дружба», СНТ «20 лет Победы», СНТ «Профсоюзник», СНТ «Урожай», мкр. Заречный и СОНТ «Судостроитель», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Воду из скважин частных подворьев, в связи с подъемом реки Селенга и грунтовых вод, пить не рекомендуется. Эти микрорайоны находятся у реки Селенга и здесь происходит максимальный уровень подъема грунтовых вод.Качество воды из центрального водовода Улан-Удэ не вызывает опасений.Помимо проверки качества централизованной воды из городской распределительной системы, Администрацией Советского района совместно с МУП «Водоканал» производится отбор проб воды из частных скважин микрорайонов Левобережья: острова Комсомольский, Солдатский, Заречный, Левый берег.Фото: ulan-ude-info.ru

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