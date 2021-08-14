В Улан-Удэ заканчивают реконструкцию площади Революции

После ее окончания в столице появится первый сухой фонтан



В настоящее время выполнены на 75% работы по укладке 5 тыс. кв. м тротуарной плитки, полностью завершен монтаж зрительской чаши амфитеатра, уличного освещения, установлены клумбы, сообщили в администрации Улан-Удэ. На первом в Бурятии "сухом фонтане" установлено насосное оборудование, выполняется монтаж форсунок, защитных решеток.



В реконструкции площади использовано пять видов плитки с матовой нескользящей поверхностью, произведенные путем полусухого вибропрессования. Отличаются морозоустойчивостью, водонепроницаемостью, не подвергается деформации и обладают высокой прочностью и износостойкостью.



– В укладке плитки у нас будет многоплановое решение. Применена интересная раскладка и орнамент. Пять видов тротуарной плитки используем и еще один вид подобран специально для сухого фонтана. Мраморная плитка, которая не меняет цвет от воды и обладает свойствами противоскольжения для безопасного хождения горожан, – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в начале работ по реконструкции площади.



Одной из главной достопримечательностей и украшением обновленной площади станет первый в истории Бурятии проект сухого фонтана. Водная часть сухого фонтана находится не на поверхности – она скрыта под землей.



Впервые на площади устроена масштабная система водополива будущего газона, деревьев и кустарников. Сейчас прорабатывается идея создания на площади Революции композиции из растений, произрастающих на всей территории Бурятии.



Фото: ulan-ude-info.ru





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