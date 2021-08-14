Роспотребнадзор Бурятии наказал рублем медлительных путешественников

Вернувшиеся из-за рубежа жители республики вовремя не прошли обследование на ковид



Напомним, по действующим в стране правилам, все граждане, приезжающие из-за рубежа, обязаны в течение трех дней однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результаты на «Госуслугах».



Только за одну неделю – с 2 по 6 августа – суды рассмотрели 6 административных дел в отношении граждан, прибывших из Киргизии, Объединённых Арабских Эмиратов, Турции. Суммарно они получили 67,5 тысяч рублей штрафов.



Всего же с 1 июля по этому нарушению составлено 37 протоколов. Штрафы за несоблюдение этой нормы составляют от пятнадцати до сорока тысяч рублей.



Фото: «Номер один»



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