Россияне переходят с водки на шампанское

Продажи игристых вин растут, а крепких напитков – падают



Россияне стали покупать больше шампанского и игристых вин, а спрос на водку в июле упал, сообщает



В июле объем продаж шампанских и игристых вин вырос на 7,5% по сравнению с июлем прошлого года. Россияне купили 1,4 миллиона декалитров таких напитков. С начала года продажи выросли на 9,4%.



Продажи тихих вин в июле упали на 3,1% - до 4,9 миллиона декалитров. Водку стали покупать на 2,2% меньше - ее в июле продали 5,9 миллиона декалитров. Вина с начала года потеряли 2,5%, а водки было продано на 3,6% меньше, чем в первом полугодии 2020 года.



Существенно выросли продажи слабоалкогольных коктейлей - с января по июль на 34,6% (4,9 миллиона декалитров), при этом в июле продажи этих напитков подскочили на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В целом, как отмечает "Прайм", эксперты оценивают продажи алкоголя в первом полугодии на уровне 117 декалитров, что на 2,7% меньше, чем в январе-июле прошлого года. Эти данные не учитывают продажи пива, сидра, медовухи и напитков на их основе.



Кстати, недавний опрос показал, что 51% россиян несколько раз в месяц употребляют шампанское отечественного производства. При этом большинство участников опроса сказали, что предпочитают напитки именно российских производителей.



Фото: «Номер один»

Россияне стали покупать больше шампанского и игристых вин, а спрос на водку в июле упал, сообщает «Российская газета» В июле объем продаж шампанских и игристых вин вырос на 7,5% по сравнению с июлем прошлого года. Россияне купили 1,4 миллиона декалитров таких напитков. С начала года продажи выросли на 9,4%.Продажи тихих вин в июле упали на 3,1% - до 4,9 миллиона декалитров. Водку стали покупать на 2,2% меньше - ее в июле продали 5,9 миллиона декалитров. Вина с начала года потеряли 2,5%, а водки было продано на 3,6% меньше, чем в первом полугодии 2020 года.Существенно выросли продажи слабоалкогольных коктейлей - с января по июль на 34,6% (4,9 миллиона декалитров), при этом в июле продажи этих напитков подскочили на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В целом, как отмечает "Прайм", эксперты оценивают продажи алкоголя в первом полугодии на уровне 117 декалитров, что на 2,7% меньше, чем в январе-июле прошлого года. Эти данные не учитывают продажи пива, сидра, медовухи и напитков на их основе.Кстати, недавний опрос показал, что 51% россиян несколько раз в месяц употребляют шампанское отечественного производства. При этом большинство участников опроса сказали, что предпочитают напитки именно российских производителей.Фото: «Номер один»

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