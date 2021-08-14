В Бурятии 129 новых заболевших ковидом

За сутки от инфекции умерло три человека



По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 14 августа зарегистрировано 54 693 (+129) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (26 753) приходится на жителей Улан-Удэ.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 95 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 200 га. По состоянию на 14 августа число контактных лиц – 10 529 человек.



По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 48 402 (+62) человек, дополнительно сняты с наблюдения 341 человека.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 556 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 457. В отделениях реанимации находится 82 пациента (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ – 46 пациентов (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ –37.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 760 коек: занято – 556, свободно – 204 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,2%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1790 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1738 (+3) человек (в возрасте до 65 лет – 2 чел., в возрасте 65 лет и старше - 1 чел.).



В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 2054 человек, с нарастающим итогом – 1 300 799 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



Всего в республику поступило 325152 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 284 417. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме 302140 ед. Завершил вакцинацию 242291 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 382 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 204 788 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



Фото: «Номер один»





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