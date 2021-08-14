Левобережье отключат от электричества из-за подъема воды в Селенге

Чтобы избежать подтопления подстанции, часть домов оставят без света



Сегодня оперштаб по паводковой ситуации принял решение поднять электрическую подстанцию по улице Гурульбинская в микрорайоне Левобережья на уровень выше 40 см, чтобы она не попала под подтопление, сообщили в администрации Улан-Удэ.



В связи с этим в понедельник, 16 августа, часть потребителей будут отключены от электроэнергии для проведения внеплановых работ на подстанции.



- Ситуация по подъёму воды отслеживается специалистами ежедневно. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по спасению электроустановок, совместно с компанией «Россети Сибирь» в Бурятии, которые подают электроэнергию горожанам. Работы по подъему подстанции достаточно сложные технически, но имеют огромное значение для наших жителей, - сообщил Сергей Гашев, заместитель мэра - председатель Комитета городского хозяйства.



Ревизию всех подстанций «Россети Сибирь» в Бурятии провели в течение недели по поручению оперштаба.



Внимание! 16 августа с 08:00 утра до 18:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:



ул. Кемеровская, 21, Кемеровская, 25-27, Кемеровская, 49-53, Кемеровская, 56-58, Кемеровская, 62-64, Кемеровская, 65-66, Кемеровская, 66-68, Кемеровская, 70-72, Кемеровская, 71-73, Кемеровская, 76, Кемеровская, 80-82, Кемеровская, 82-92, Кемеровская, 96, Кемеровская, 102, Кемеровская, 59 а, Кемеровская, 70а, Кемеровская, 71а, Кемеровская, 72а.



По улицам Блюхера, 116-119, Блюхера, 121-122, Блюхера, 125-127, Блюхера, 128-129, Блюхера, 131-133, Грачевская, 96-100, Грачевская, 101, Грачевская, 105-109, Грачевская, 112-114, Грачевская, 115, Грачевская, 107 а, Блюхера, 114 а, ул.Блюхера, 122, ул. Вишневая, 41 г (С\т «Сибиряк»)



Кроме того, обращаем внимание всех жителей мкрн Левый берег о возможном частичном отключении электроэнергии на 30 минут в течении дня (около 09:00 и 18.00).



Телефон горячей линии "Россети Сибирь" в Бурятии 8-800-1000-380.



Фото: администрация Улан-Удэ.





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