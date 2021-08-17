В Северобайкальске задержан железнодорожник, обвиняемый в получении крупной взятки

Ему же инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями



В Северобайкальске возбуждены уголовные дела в отношении должностного лица ОАО «РЖД» по факту злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.



В этом подозревается начальник Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ВСЖД - филиала ОАО «РЖД».



Предварительно установлено, что подозреваемый с января 2019 года по август 2021 года давал указания специалистам по управлению персоналом о переводе электромонтера на временное замещение вышестоящей должности с соответствующим повышением ему тарифной ставки (оклада), при этом разницу от основного оклада забирал себе. Общая сумма денежных средств, незаконно полученных подозреваемым, составила не менее 260 000 рублей.



Кроме того, 20 июля подозреваемый получил взятку в сумме более 1 млн рублей от заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ООО «ЭлитСпецСтрой» за оказание содействия при выполнении комплекса строительно-монтажных работ по строительству (реконструкции) объекта на перегоне Тыя-Северобайкальск.



Преступная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и УФСБ России по Бурятии. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Байкальской транспортной прокуратурой за расследованием установлен надзор, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Фото: zapsib-sut.sledcom.ru



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