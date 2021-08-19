В Бурятии вода перекрыла движение по региональной автотрассе

Движение по дороге Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск временно приостановлено



В Джидинском районе Бурятии из-за выхода воды на проезжую часть автотрассы Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск движение автотранспорта по ней временно приостановлено.



Как сообщили в минтрансе республики, вода высотой около 1 метра вышла 167-м километре автодороги, протяженность подтопленного участка около 300 метров. Информация о ситуации на 11:20. Дорожные знаки выставлены.



Фото: pixabay.com





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