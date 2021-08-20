В Бурятии ведется поиск опасного насильника и сутенера

Он входил в ОПГ, принуждавшей к занятию проституцией сельчанок, приехавших в Улан-Удэ



Следственными органами СКР по Бурятии разыскивается Артем Станиславович Василенко (23.05.1986). Он обвиняется в «изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера», в «принуждении к занятию проституцией», в «похищении человека» и ряде других преступлений против здоровья и против собственности граждан.



По данным следствия, преступления Василенко совершены в 2011-2012 годах в составе организованной преступной группы и связаны с принуждением молодых девушек, приезжавших в Улан-Удэ из сельской местности, к занятию проституцией. Для этого применялись запугивание и устрашение. В том числе, путем совершения в отношении них насильственных половых актов.



После возбуждения уголовных дел Василенко скрылся от следствия и, по оперативной информации, находился в иностранном государстве. В настоящее время получены сведения о том, что мужчина мог вернуться обратно, и сейчас находится на территории республики.



Следователи просят всех граждан, кому известно местонахождение изображенного на фотографии мужчины, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (924) 772-12-28, 8(914) 981-66-77 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).



Фото: buryatia.sledcom.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.