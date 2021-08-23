Барщина XXI века: жителей Улан-Удэ заставляют убирать траву на муниципальных территориях

В противном случае их ждет штраф





Мэрия Улан-Удэ напомнила жителям частного сектора города, а также предпринимателям, что они обязаны бороться с травой, которая выросла на муниципальных территориях, находящихся вдоль их оград и заборов.

Бурный рост травы стал определенной проблемой для столицы республики. Частые дожди этим летом создали благоприятные условия для растительности. Сейчас в сфере благоустройства Улан-Удэ кошение травостоя – одна из главных тем.«В настоящее время нашим управлением усилены рейды на предмет выявления фактов некошения травостоя. Практически всем крупным организациям, торговым сетям и управляющим организациям города выданы предписания о необходимости кошения», - сообщил и.о. начальника Управления административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Юрий Садовский.Всех собственников зданий, сооружений и земельных участков различными способами постоянно информируют об их обязанностях по борьбе с выросшей травой.«В случае неисполнения требования об устранении нарушения составляются протоколы об административном нарушении», - говорят в управлении.Чиновники отмечают, что «Правилами благоустройства территории городского округа «город Улан-Удэ» содержание прилегающей территории также возложено на собственников земельных участков и зданий.«Для организаций прилегающая территория определена на расстоянии 10 метров от периметра их земельного участка. Для граждан с индивидуальными жилыми строениями – 5 метров», - предупреждают горожан и предпринимателей.Другими словами, житель частного сектора обязан выйти за пределы своего участка и бороться с травостоем на муниципальной городской территории. То есть, на людей возложили обязанность бесплатно (за счет своих ресурсов, времени и сил) работать на не принадлежащей им территории. Если они не будут этого делать, то власть подвергнет их наказанию.В царское время, помнится, у российских помещиков была такая практика – барщина. Крестьянин был вынужден определенное время бесплатно работать на помещичьих землях – пахать, сеять хлеб, убирать урожай, пасти скот помещика и т. д. Помимо этого был еще, напомним, натуральный оброк (крестьянин вынужденно отдавал барину часть своей сельхозпродукции – яиц, молока, яблок и т. д.). До оброка в Улан-Удэ, кажется, еще не дошло. Но зато бесплатная борьба жителей частного сектора с травой на муниципальных землях – это уже напоминает барщину.Так как растущей травы может оказаться много, то объем скошенной зеленой массы может быть тоже заметным. Гражданам, судя по всему, также предстоит подумать об утилизации этого вида отходов.«За непринятие мер по кошению травостоя предусмотрено административная ответственность. Для граждан штраф в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц от 5 тысяч до 10 тысяч рублей», - приводит примеры наказания Юрий Садовский.Законодательство, которое заставляет граждан и предпринимателей убираться на чужой территории под страхом наказания, Юрий Садовский назвал правильным.Фото: «Номер один»