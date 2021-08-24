Министр по развитию транспорта Бурятии проверил ход ремонта дорог в Заиграевском районе

Работы серьезных нареканий не вызвали





Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге побывал на двух объектах - в селах Онохой и Новая Брянь. Дорожные работы в этих селах ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Первый объект, который строят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», - улица Трактовая в селе Онохой. Протяженность 320 метров. Срок ввода 1 октября, но подрядчик планирует ввести объект раньше назначенного срока.«Дорога была асфальтирована, но не ремонтировалась порядка двадцати лет и, конечно, находилась в плачевном состоянии. По ней идет маршрут школьного автобуса. Здесь для жителей установили освещение, устроили тротуары для пешеходов, для маломобильных групп предусмотрены тактильные плитки», - рассказала ведущий инженер администрации Заиграевского района Тамара Садовникова.Далее министр оценил, как ведется строительство дороги по улице Русина в селе Новая Брянь. Ее протяженность почти два километра. Срок ввода - 1 октября 2021 года, подрядчик ООО «НардеванСтрой».Александр Гоге сделал дорожникам ряд замечаний, касающихся водоотвода и освещения. В целом, работы серьезных нареканий не вызвали.«В данном случае на улице Русина большое скопление социальных объектов, таких как больница, школа, бассейн. Так что приведение данной дороги в порядок однозначно повысит безопасность на этом участке», - отметил Александр Гоге.Жители рады, что в их селе наконец-то появилась асфальтированная дорога.«До этого была дорога ужас, кошмар. Хорошо, что нам делают новую. Вид приличный, тротуары, в бассейн в кинотеатр людей будет больше ходить», - рассказала житель села Новая Брянь Виктория Базарон.Напомним, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Бурятии отремонтируют около 110 км муниципальных и региональных дорог.Фото: Минтранс Бурятии