За закрытыми дверями

Основные направления производства: деревообработка, металлообработка, швейное производство, пошив обуви, изготовление мебели, производство пищевых продуктов. Всего более 200 наименований продукции и 20 наименований аграрной продукции.







В ИК-2, в народе его называют Южлаг, сейчас отбывают срок около 1000 осужденных. Заместитель начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Бурятия майор внутренней службы Андрей Кубышкин при встрече поделился радостной новостью - колонии исполнилось 75 лет.





- Наша главная задача - исправление осужденных путем их трудоустройства. В соответствии со ст. 103 УИК РФ осужденные обязаны трудиться. Исключение – инвалиды второй и третьей группы, пенсионеры, они трудятся по желанию. Мы проводим комиссию по трудоустройству, там смотрим, есть ли образование, навыки, и отправляем работать. Зарплата осужденных стремится к МРОТ, из нее 75% идет на оплату исковых требований и содержание самого осужденного. Остальное – 25% - остается на личном счету осужденного. Эти деньги он может потратить на себя, например, отовариться в магазине, - рассказывает Андрей Кубышкин.

- Ни о чем не мечтаю, вычеркнул это понятие для себя. Мне надо здесь определенный путь пройти, и я его пройду. Я себе цель поставил и каждый день к ней иду. Каждый день над собой работаю. Стараюсь жить позитивно, с позитивными людьми общаться. Книги по психологии читаю, духовную литературу. Есть настольный теннис, играем, - говорит осужденный.





- К нам обращаются предприниматели. Мы смотрим, какое у них производство, оцениваем мощности, справимся ли по энергетике и качеству труда. Если да - тогда нам завозят все необходимые материалы, возмещают затраты за тепло и электроэнергию и оплачивают труд рабочих. Если работа требует особых навыков – в этом случае у нас на территории есть профучилище и можно получить образование. И второй тип работы – это когда мы принимаем заказы напрямую. Например, на продукты питания или швейную продукцию. Материалы и оборудование уже наши. Но здесь процесс идет дольше, так как это конкурсная закупка, - рассказывает Андрей Кубышкин.





- На встрече предпринимателей с руководством УФСИН я узнал, что есть возможность сотрудничества, свободные площади. На стадии становления производства был, конечно, целый ворох проблем. Мы сами не были профессионалами в этой сфере, много возникало технологических нюансов, - с улыбкой рассказывает Сультим Владимирович.





Общежития секционные, в них от 80 до 100 человек на четыре секции. Кухня, раздевалка – все отдельное. Душ по расписанию. На территории жилой зоны есть библиотека, храм, магазин. Осужденные ходят туда поотрядно по графику. Егор говорит, что в магазин скоро должны завезти линейку здоровой пищи. Тушенку в железных банках запретили, теперь она продается в тетрапакетах. Если хочется чего-то особенного, то заказывают домой. Люди разные и достаток у всех разный.







Мы спрашиваем у заключенного в темной робе, получил ли он профессию на свободе или обучился резьбе по дереву уже в колонии. Он ответил, что учился раньше, и убежал наверх за «сувениркой». Принес блестящие коробки нард и шахмат.





- Что касается продуктов питания, это свинина, молоко, мука, крупа. В колонии в данное время выращивают порядка 500 голов свиней. Забой в колонии производим сами, есть свои ветеринары, животные получают все прививки по СанПиНу, - рассказывает замначальника ИК-2.







Свинину у колонии закупают различные предприниматели, учреждения общепита. Может купить и частник, но меньше одной свиньи не продают, по килограммам продажи нет.



- Есть, конечно, разные «персонажи», контингент у нас здесь особый – рецидивисты: убийцы, насильники, наркоторговцы... Может быть, прозвучит странно, но замечено, что с убийцами работать проще - они ответственные. Наша задача – это исправление. И психологически, и через труд. Нет плохих работников, а нужно уметь правильно организовать работу и замотивировать заключенных, - отмечает заместитель начальника Андрей Кубышкин.





Труд заключенных активно используется во всем мире. Исправительные учреждения таким образом решают две задачи: дают заключенным возможность не потерять трудовые навыки, которые пригодятся им на свободе, а также получают материальную прибыль, компенсируя расходы на содержание осужденных. «Номер один» посетил одно из исправительных учреждений Бурятии и увидел, чем сегодня живут заключенные.В Бурятии производство налажено на базе шести исправительных учреждений, работой занято около 3000 человек.За 2023 год в Бурятии общий объем продукции выполненных работ и оказанных услуг учреждениями УФСИН составил 264 млн рублей. Часть продукции идет на нужды самих осужденных и УФСИН в целом, часть – на продажу.Продукцию можно увидеть на разных интернет-площадках. Желающий ее приобрести также может приехать прямо в исправительные учреждения и обратиться к администрации.Рабочий день в колонии – с 9:00 до 17:00, шестидневная рабочая неделя. Некоторые из осужденных работают в ночную смену, а днем ходят на занятия в училище.Егор (имя изменено) - «черный риелтор», осужден на 18 лет. Это не первый его срок. В ИК-2 отбывают сроки осужденные по тяжелым статьям и рецидивисты. В этом году Егору исполнится 50. Пять лет мужчина уже отсидел, и все это время он активно трудится.На вопрос, занимается ли он каким-нибудь творчеством, Егор отвечает, что делать памятники на могилы по-своему тоже творчество, ведь «там такие рисунки».- Куда направят, туда и идем. Строить крышу – строим, бетонировать – бетонируем. Сейчас вот работаю в цехе по производству полимерных материалов. Производим вспененный полиэтилен для изоляционных и упаковочных материалов. Научился уже здесь, раньше производством не занимался, - рассказывает заключенный.Андрей Кубышкин рассказывает, что производство в исправительных учреждениях республики строится двумя способами. Первый - это работа по оказанию услуг.Сультим Ширабон и Виктор Тонких – предприниматели, заключившие с УФСИН контракт. Сотрудничают уже более десяти лет. Стараются привлечь к работе осужденных с большими сроками, чтобы обучить их и быть уверенными, что лет 15 они еще точно «не уволятся».В ИК-2 производят листовую теплоизоляцию, теплоизоляцию для труб, жгуты для межпанельных швов, демпферные ленты, упаковочный материал. Работают только с юридическими лицами и сотрудничают практически со всеми торговыми сетями республики.Строгий режим не назвать профилакторием, но все-таки условия для жизни осужденных вполне нормальные.- Если деньги есть, то можешь даже импланты, зубы себе вставить, скоро на территорию колонии приезжает хирург из частной клиники, - рассказывает заключенный.Возвращаясь к теме производства: Егор помогает и в организации работы, на воле он имел опыт руководства.- Нам легче работается, чем вольным. У нас здесь ничего нет. Мы лагерем живем. Работа даже снится. Недавно сплю и вижу, будто Георгиевич говорит цех подготовить, мельницу переносить будем. И во сне я там уже все решил, куда ставить не надо, куда надо, - рассказывает осужденный.Заходим в деревообрабатывающий цех. Руководитель просит заключенного показать нам учебную парту и начинает свой рассказ о производстве.- Вот, делаем мебель для образовательных учреждений, кадетская школа-интернат заказала. Контракт заключаем напрямую со школами.Рядом лежат заготовки для большой церковной композиции иконостаса.- У нас много творческих людей, вот картинки, выжженные на крышках – это ребята либо фантазируют сами, либо сотрудники скачивают из интернета и приносят. Делали заказ ко Дню МЧС – пожарную машину изобразили, - рассказывает сотрудник ИК.Работают заключенные и для Этнографического музея, выполняя экспозиции из дерева.- Металлические остановки, урны, скамейки – тоже наших рук дело, - отмечает Андрей Кубышкин.Следующие на очереди – раскроечный и швейный цеха.- Шьем все, что закажут. Сторонняя организация заказывала нам спальные мешки для нужд СВО. Форму шили для лесничества, спецслужбы, Горсвета. Это берцы, летняя и зимняя форма. Вышивки и шевроны делает сторонняя фирма, мы ими не занимаемся, - рассказывают сотрудники колонии.Есть такие направления, где работа идет круглосуточно, например, котельная. В ИК-2 отапливают свою колонию и поселок из шести домов.Идем дальше по территории. Пахнет свежеиспеченным хлебом.- Мясо вкусное, хвалят. Не сравнить с тем, где идет промышленный забой, наша - как домашняя, - говорит Андрей Кубышкин. - По молоку мы выходим только на собственные объемы, потому что сырья мало. Сейчас у нас идет процесс заключения контракта на поставку молока.Производство в учреждениях УФСИН – полезная практика во всех странах мира, и наша страна, наша республика не исключение. Труд облагораживает человека, лечит душу, дает развитие и уму, и телу, сплачивает коллектив. Всякий оступившийся человек имеет шанс на исправление, и, нанеся ущерб обществу, в колонии он может его по возможности возместить.В колонии осужденному помогают адаптироваться и проявить светлые стороны своей личности, найти свое место.- Если хочешь работать - работай, здесь все для этого создано, главное - желание. И пользу приносишь, и время летит быстрее, - подытоживает заключенный Егор, возвращаясь к своим ежедневным делам в колонии. Отбывать срок ему еще 13 лет.Фото: УФСИН по Бурятии