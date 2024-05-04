В Бурятии экотанкер может лишиться имени Героя СССР

Сегодня «ассенизаторское» судно носит имя жителя республики - Героя СССР Георгия Москалева. Оно курсирует по всей территории Байкала с 2020 года и может принимать для утилизации нефтесодержащие и сточные воды с других кораблей. Четыре года никого не смущало, что экологический танкер-бункеровщик назван именем Героя, и только сейчас был поднят вопрос о неэтичности.Напомним, что в эксплуатацию многофункциональное экологическое судно, танкер-бункеровщик проекта RT37 ввели еще в 2020 году, назвав его «Георгий Москалев». Судно изначально позиционировалось как экологическое, поскольку вошло в программы очистки и защиты озера Байкал.Как сообщали СМИ со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта, «проект RT37 создан специально для озера Байкал и объединяет возможности предыдущих судов, предназначен для утилизации мусора, переработки нефтесодержащих и сточных вод, судно способно принимать как жидкие, так и твердые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, очищать и сбрасывать уже чистую воду». То есть этo oдин бoльшoй плaвyчий фильтp cвящeннoгo oзepa.В ведомстве также рассказали, что уникальность судна состоит в том, что его грузовая система обеспечивает закрытый прием груза береговыми средствами и его выдачу судовыми погружными насосами, предусматривает грузовые операции по погрузке и выгрузке одновременно до четырех сортов груза: двух из них - дизельного топлива и двух - смазочного масла.Экотанкер-бункеровщик был построен с целью не только сбора отходов, нефтесодержащих и твердых бытовых, но и перерабатывать их, а также заправлять обслуживаемые суда топливом и маслом, что позволяет предотвратить утечки ГСМ во время бункеровки действующего флота, повысить безопасность и экологическую культуру байкальского судоходства.Танкер имеет двойное дно и двойные борта в районе грузовых танков и перерабатывающих установок. При этом на данный момент на озере зарегистрировано более 7 тыс. единиц маломерного флота, но эффективной системы очистки вод с нефтепродуктами, которые необходимо утилизировать, до танкера не было.Судну присвоили имя Героя Советского Союза Георгия Москалева, работавшего в довоенные годы в Байкало-Селенгинском техническом участке пути.Постепенно «экологический корабль» превратился в «ассенизаторское» судно. Причем слово судно также проявило вторичный смысл, поскольку «Георгия Москалева» в основном стали использовать для приема фекальных вод из туалетов яхт и прогулочных суден. Дело в том, что по закону содержимое их туалетов должно сливаться на причалах в специальные емкости и вывозиться на полигоны. Но длительное время суда просто сливали все это прямо в Байкал, в связи с тем, что причалы не оборудованы под приемку отходов. Но с появлением «ассенизаторского» судна эта проблема была частично решена. И владельцы яхт теперь подплывает к экотанкеру, сливая в него нечистоты, естественно, за плату. Дело в целом хорошее, но контекст испорчен запахом и не только.- Эта история очень плохо пахнет. Зачем помойку называть именем нашего прославленного героя, - соглашается политик Игорь Бобков. - Да, вроде речь идет о Байкале - судовые туалеты необходимо чистить. Но ведь в Улан-Удэ никому же в голову не придет назвать крупнейший общественный туалет на Арбате именем мэра, при котором он и был там построен. С общественной точки зрения, да, улучшил ситуацию с обслуживанием населения, но это не означает, что подобное «увековечивание» будет уместно. А в ситуации с «ассенизаторским» судном назвать именем нашего Героя просто кощунственно, на мой взгляд. Это просто подлость по отношению к человеку, который много сделал для страны и республики.По словам Бобкова, тематика героизации должна все же иметь некоторую последовательность.- В современной России у нас появился Герой Алдар Цыденжапов, матрос, который ценой жизни спас экипаж, и его именем назван новейший многоцелевой корвет. Это правильное решение. И в случае с Георгием Москалевым можно было подобрать более солидное судно, корабль или даже улицу его именем назвать, - продолжает Игорь Бобков.Политик предложил увековечить героя, назвав его именем Прибайкальский район, где герой жил и писал свои картины.В Народном Хурале инициативу одобрили.- Инициировать процесс могут и депутаты, и ветеранские организации, другой вопрос, что необходимо в этом случае найти другой корабль, чтобы имя не потерялось, и назвать, например, именем Георгия Москалева туристическое судно, которое будет связывать два берега Байкала, а гиды во время прогулки будут рассказывать историю нашего героя, ведь за пределами республики его мало кто знает, - сообщил депутат НХ РБ Михаил Гергенов.Название танкера обосновали тем, что еще в шкoльныe гoды Гeopгий Hикoлaeвич paбoтaл нa Ceлeнгe. Ha веceльнoй лoдкe oн дocтaвлял тoпливo. Пocлe вocьми клaccoв Mocкaлев yшел нa фpoнт. Георгий Москалев получил звание Героя СССР в ходе форсирования Днепра в 1944 году в бою с войсками вермахта. Он оказался единственным из своего подразделения, кто под шквальным артиллерийским и минометным огнем противника смог переправиться на плоту на западный берег реки. И, получив ранение, закрепился на отвоеванном плацдарме. Тогда ему было всего 18 лет. Герой ушел из жизни в 2011 году.Общественная дискуссия на эту тему, похоже, продолжится. Однако неотвеченным остается вопрос, почему никого не смутило присвоение танкеру имени Героя, если о предназначении судна было известно заранее.Танкер-бункеровщик создали в рамках государственного контракта ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство». Его строительство заняло два года. Средства, затраченные на судно, составили 625 млн рублей. Его длина — 51,6 метра, ширина — 10,23 метра, высота борта — 2,6 метра, осадка — 1,80 метра. Принадлежит ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей сообщения.Фото: Минтранс Бурятии