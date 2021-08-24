24.08.2021
РЖД предлагают покупать купе целиком

РЖД предлагают покупать купе целиком

При выкупе всего купе пассажиры могут получить скидки

Для совершения индивидуальных поездок пассажиры поездов могут воспользоваться скидкой при покупке всех мест в одном купе, сообщает пресс-служба ВСЖД. При приобретении билетов с момента начала продаж и до 6 дней до даты отправления включительно действует скидка 10%, за 5 дней и менее до отправления поезда – 20%.

Предложение действует до 23 декабря 2021 года.

Более подробная информация об условиях проведения акций доступна на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками, а также при покупке билетов организованным группам пассажиров, по детскому тарифу, по специальным талонам, по воинским и железнодорожным транспортным требованиям. Скидка применяется только к тарифам на проезд. Частичный возврат билетов не производится.

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Фото: company.rzd.ru


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