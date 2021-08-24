РЖД предлагают покупать купе целиком

При выкупе всего купе пассажиры могут получить скидки



Для совершения индивидуальных поездок пассажиры поездов могут воспользоваться скидкой при покупке всех мест в одном купе, сообщает пресс-служба ВСЖД. При приобретении билетов с момента начала продаж и до 6 дней до даты отправления включительно действует скидка 10%, за 5 дней и менее до отправления поезда – 20%.



Предложение действует до 23 декабря 2021 года.



Более подробная информация об условиях проведения акций доступна на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».



Скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками, а также при покупке билетов организованным группам пассажиров, по детскому тарифу, по специальным талонам, по воинским и железнодорожным транспортным требованиям. Скидка применяется только к тарифам на проезд. Частичный возврат билетов не производится.



Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.



Фото: company.rzd.ru







В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.