Умирать в Бурятии становится накладно

Рост цен на металл и пиломатериалы отразился на рынке ритуальных услуг





С начала года в Бурятии похоронная атрибутика в среднем подорожала на 20%, особенно заметно выросла стоимость металлических оградок: примерно в полтора раза. Отмечается рост цен на деревянные кресты, а также памятники, изготовленные из армированного бетона. Напомним, что с начала 2021 года стоимость металлических изделий в Бурятии выросла на 100%, аналогичное повышение произошло по строительному брусу и доске, из которых изготавливаются деревянные кресты и гробы.

Как и любой другой, похоронный бизнес также чутко реагирует на спрос и предложение, тем более что значительная часть ритуальной продукции поставляется в Бурятию из других регионов. Если издержки у производителей растут, то они, естественно, включают их в стоимость товара.Правда, в Бурятии пока рост цен сдерживает то, что значительная часть похоронной продукции закуплена в конце прошлого и в начале 2021 года, когда цены росли не так быстро. Так, продавцы в МАУ «Специализированные служба» отметили, что по большинству наименований продукции у них если и был рост, то небольшой. Компания проводит торги на поставку ритуальной атрибутики, и цены с самого начала там несколько ниже рыночных, за редким исключением. Кроме того, они сообщили, что муниципальной службой гражданам предоставляется безвозмездный перечень определенных услуг по погребению.Участники рынка отметили, что наиболее существенный рост цен произошел в секторе металлических оградок, в Улан-Удэ они выросли примерно на 50%. В среднем одна оградка стоит сегодня около 10 тыс. рублей. Впрочем, и спрос, и сама необходимость их приобретения с каждым годом снижаются, поскольку кладбищенское дело в настоящий момент построено таким образом, что необходимость в огораживании могил исчезает. Поскольку кладбищенские земли инвентаризированы и в них налажен учет, то огораживание земельного участка с целью защиты земли от «чужаков» потеряло актуальность. Жители Улан-Удэ все больше переходят на западный опыт обустройства могил - без металлических заборчиков, требующих покраски. Что облегчает обслуживание мест скорби для родственников.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»