В Бурятии смерть выкашивает ряды пенсионеров

За год число получателей пенсий сократилось почти на 8 тысяч



В Бурятии за один год с июля 2020 по июль 2021 года число пенсионеров уменьшилось на 7 737 человек. Если на 1 августа прошлого года в регионе было 264 805 пенсионеров, то в этом - 257 068 человек. Эти данные озвучены Отделением Пенсионного фонда РФ по РБ.

В республике особенно «урожайным» для старухи с косой был



Столь активное сокращение пенсионеров можно объяснить вирусом - люди 65 плюс чаще попадают в реанимацию в связи с эпидемией COVID-19. Однако нельзя не отметить, что сверхсмертности медикам трудно что противопоставить. Напомним, что в мае 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о повышении зарплат бюджетникам.



Для выполнения обещаний правительству РФ он поручил: «обеспечить повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций». В итоге «неэффективные» в мирное время больницы и койки начали массово сокращать, а за счет «экономии» - повышать зарплаты, особенно активно и заметно - руководству медучреждений. О пациентах тогда, похоже, не думали.



Еще до пандемии, к началу 2019 года, обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек, например, в Бурятии снизилась с 78,7 до 68,2.



Естественно, когда грянула пандемия, то все оставшиеся «неоптимизированные» силы бросили на борьбу с COVID-19, больничных коек стало не хватать.



Плановые операции сокращались, а оказавшиеся в самоизоляции пенсионеры стали все меньше обращаться в поликлиники с целью профилактики заболеваний. Это привело к более позднему обращению за медпомощью в связи с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Довершили дело постоянные локдауны, страхи и хронический стресс.



Служба информации «Номер один»

Фото: pixabay.com В республике особенно «урожайным» для старухи с косой был июль 2021 года , когда от всех регистрируемых причин умерло 1708 человек, что на 176% выше аналогичного показателя июля прошлого года. Значительная часть из них - люди предпенсионного и пенсионного возраста. Подобный уровень сверхсмертности сравним разве что с послевоенными годами разрухи и голода.Столь активное сокращение пенсионеров можно объяснить вирусом - люди 65 плюс чаще попадают в реанимацию в связи с эпидемией COVID-19. Однако нельзя не отметить, что сверхсмертности медикам трудно что противопоставить. Напомним, что в мае 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о повышении зарплат бюджетникам.Для выполнения обещаний правительству РФ он поручил: «обеспечить повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций». В итоге «неэффективные» в мирное время больницы и койки начали массово сокращать, а за счет «экономии» - повышать зарплаты, особенно активно и заметно - руководству медучреждений. О пациентах тогда, похоже, не думали.Еще до пандемии, к началу 2019 года, обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек, например, в Бурятии снизилась с 78,7 до 68,2.Естественно, когда грянула пандемия, то все оставшиеся «неоптимизированные» силы бросили на борьбу с COVID-19, больничных коек стало не хватать.Плановые операции сокращались, а оказавшиеся в самоизоляции пенсионеры стали все меньше обращаться в поликлиники с целью профилактики заболеваний. Это привело к более позднему обращению за медпомощью в связи с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Довершили дело постоянные локдауны, страхи и хронический стресс.Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com

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