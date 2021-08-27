В Бурятии чемпиону Паралимпийских игр в Токио Михаилу Асташову подарят квартиру

Ему также положена премия в размере 1,5 млн руб и пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей в месяц



Чемпиону Паралимпийских игр в Токио Михаил Асташов, вернувшись домой в Бурятию, получит ключи от квартиры. В республиканском законе чемпионам Паралимпийских и олимпийских игр предусмотрено выделение из республиканского бюджета сертификата на покупку квартиры, единовременной денежной премии в размере 1,5 миллиона рублей, а также пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.



«Вся республика ждет возвращения нашего народного героя - Михаила Асташова. Его ждет теплый, праздничный прием! В республиканском законе чемпионам Паралимпийских и олимпийских игр предусмотрено выделение из республиканского бюджета сертификата на покупку квартиры от 70-80 квадратных метров, единовременной денежной премии в размере 1,5 миллиона рублей, а также пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей в месяц. Тренеру, подготовившему чемпиона Паралимпийских игр, тоже будет выплачена денежная премия в размере 1,5 миллиона рублей, а также ежемесячная выплата в размере 13 тысяч рублей пожизненно», - рассказал Алексей Цыденов.



Глава республики тепло поздравил с победой Михаила Асташова и отметил, что этот день станет особенным в истории Бурятии, сообщили в пресс-службе главы республики.



«Это легендарный день - 26 августа 2021 года! Сегодня наш Михаил Асташов завоевал золото паралимпиады в велоспорте на дистанции 3 000 метров. А также он установил мировой рекорд! Вся жизнь Михаила – это пример того, как целеустремленность и воля, труд и вера в себя разрушают все преграды! Мы знаем его как доброго и позитивного человека, а сегодня его узнал весь мир! Михаил, спасибо за этот праздник! Спасибо за это чувство гордости за наш спорт, за нашу страну, за нашу республику!», - написал в своем аккаунте в социальной сети Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.