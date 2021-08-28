В Бурятии перевели на бурятский различные термины

«Мороженое» - «зайрмаг», а «подпись» - «гар табилга»



В республике сделан новый шаг в адаптации бурятского языка к современным условиям. Подготовлен и находится в стадии обсуждения небольшой словарь, в котором можно узнать перевод новых (и не очень) слов, описывающих бытовые приборы, политических выражений, юридических терминов и др. Весь словарь разделен на несколько смысловых блоков. Например, «ФИНАНСЫ - МҮНГЭН ҺАН», «НАЛОГ – ТАТАБАРИ», «ТРАНСПОРТ – УНАА ТЭЭБЭРИ» или «ТУРИЗМ – АЯНШАЛГА». Идет общественное обсуждение. Каждый может выразить свое мнение, предложение.



«Утюг» по-бурятски - «элюур»



Особый интерес вызывает то, как составители словаря предлагают перевести названия различных бытовых вещей. Общее название «бытовые электроприборы» – «гэрэй сахилгаан оньһонууд». Ну и далее запоминайте:



«Электрочайник» – «сахилгаан гүсэ».

«Электроплита» – «сахилгаан шэрэм».

«Позница» – «буузын тогоон».

«Пароварка» – «уурал тогоон».

«Мультиварка» – «мульти-тогоон».

«Сушилка – «хатаагша».

«Миксер» – «худхагша/худхуур».

«Стиральная машина» – «угаалай машина».

«Швейная машина» – «оёдолой машина».



И целый ряд других интересных переводов различных предметов современного обихода. Вплоть до того, который спасает людей в сильную жару - «кондиционер» предлагается утвердить в виде «һүрьюур».



Бурятам введут слово «наркотик»



Словарь включает в себя в том числе ряд слов юридическо-криминального толка. В бурятском языке хотят официально узаконить слово «наркотик» - «манаруулдаг бодос».



А также официально планируют ввести печальное слово «потерпевший» («хохидогшо»).



«Поставить подпись» будет «гараа табиха». «А «тепловизор» можно называть «дулаа харуулагша».



Примечательно стремление бурятизировать чисто англоязычные слова. Вместо «стартап», укрепившегося в русском языке, предлагается вариант «шэнэ хэрэг».



Слово «телефон» тоже обзавелось аналогом. Так, «мобильный телефон» – «гар утаһан». В общем смысле «телефон» - это «утаһан».



«Транспорт» в словаре идет как «унаа тээбэри»



Необходимое в сфере налогов слово «налогоплательщик» предлагается переводить как «татабари түлэгшэ», что соизмеримо по смыслу с русскоязычным словом.



«Электронные деньги», набирающие популярность, называются «сахим мүнгэн». Соответственно, «безналичный расчет» звучит родственно - как «сахим мүнгөөр түлэлгэ». Для контраста: привычные «наличные деньги» – это «саарһан мүнгэн». А «денежный вклад», который хорошо бы иметь каждому, переведен как «мүнгэ оруулга».



Если у вас так себе «заработная плата», значит у вас так себе «салин». А слово «услуга» переводится как «туhа хангамжа». Известное слово «обслуживание» предлагается утвердить в переводе «хангалга». С этим словом формируются выражения наподобие «эмнэлгын хангалга» - «медицинское обслуживание».



Вообще слова, связанные с медициной, составили весьма крупный блок в словаре. «Народная медицина» – это «боро арга», «медсестра, медбрат» – «субилагша», «больница» – «эмнэлгын газар», «медицинский центр» – «эмнэлгын түб», «врач» – «эмшэн» и т. д.



«Ветеринария», которая очень нужна в животноводстве, – «мал эмнэлгэ». А популярный продукт «колбаса», скорее всего, будет утвержден в переводе «хиимэ». «Анализ крови» - «шуһанай шэнжэлгэ».



Также широко представлена сфера образования. Слово «учеба» выносится на обсуждение общественности как «һуралсал», а термин «обучение» – «һургалга» или «һуралга». Ученое звание «доктор педагогических наук» – это «багшын эрдэмэй доктор».



Приятное англоязычное слово «бонус» - «урмашуулга». Для его расчета нужен «калькулятор», то есть «тоолуур». А «идентификационный номер» – «танюуһата дугаар».



Среди слов из государственной сферы отметим «герб» («Һүлдэ тэмдэг»), «гимн» («Һүлдэ дуун») и «государственная закупка» (гүрэнэй захил).



«Министерство туризма Республики Бурятия» - это «Буряад Уласай Аяншалгын яаман».



«Министерство культуры Республики Бурятия» - «Буряад Уласай Соёлой яаман».



Язык – в сложной ситуации



В январе 2021 года в Бурятии вступила в силу очередная республиканская госпрограмма «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия на 2021 - 2030 гг.».



Как отметили составители госпрограммы, начиная с 2016 года проведены исследования уровня владения бурятским языком детей-бурят - воспитанников детсадов и учащихся школ. В Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае выявили такие результаты.



Среди учащихся Бурятия из 42235 носителей языка владеют родным бурятским языком лишь 38,9%, среди воспитанников дошкольных учреждений из 14959 носителей языка владеют бурятским языком 29,4%.



В Агинском Бурятском округе Забкрая среди 7728 детей носителей 60,8% владеют бурятским языком, среди воспитанников дошкольных учреждений из 3621 носителя языка 50,9% владеют бурятским языком.



В Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области из 4128 учащихся - носителей языка бурятским владеют 22,9%, из 1118 носителей бурятского языка, посещающих дошкольные учреждения, 11,1% владеют бурятским языком.



«Экспертная оценка показала, что данные образовательных организаций практически совпадают с реальной картиной: бурятским языком владеют в среднем 37,4% респондентов. Остальные либо плохо владеют, либо не владеют вообще», - констатировали при подготовке программы.



Несмотря на наличие подобных госпрограмм, признано, что «среди детей и молодежи продолжается процесс сокращения количества владеющих бурятским языком. В общеобразовательных школах продолжает сокращаться объем часов изучения бурятского языка как государственного и как родного».



Также составители указывали: «Мониторинговые исследования состояния обучения бурятскому языку показывают, что в продвижении политики языкового воспитания все еще существуют проблемы неприятия внедрения бурятского языка в учебный процесс как со стороны некоторых родителей, так и отдельных руководителей образовательных учреждений со ссылкой на добровольность выбора родного языка обучающегося».



В республике присутствует слабая мотивация к овладению бурятским языком, недостаточно развитый уровень бурятской языковой среды в Бурятии. Кроме того, не было и нет целостной системы непрерывного изучения родного языка: «дошкольное – начальное - среднее (общее и профессиональное) образование». И так далее.



Есть проблемы в создании уличной среды для языка коренного народа. Так, в столице Бурятии власти решили продублировать названия улан-удэнских улиц на бурятский язык. Дело хорошее, но в итоге вышел казус – изготовили и начали устанавливать уличные таблички с некорректным переводом.



«Номер один» писал об этом случае. Власти города обещали, что после Всероссийской переписи населения-2021 изготовят и установят таблички с корректным переводом.



Было также обещано, что при утверждении муниципалитетом названий новых улиц для улан-удэнских ДНТ/СНТ (это регулярно делается) их будут утверждать на двух государственных языках республики: русском и бурятском.



Для осуществления правильного перевода городом намечено привлекать специалистов Государственной службы языкового перевода, созданной на базе ГБУ «Республиканский центр «Бэлиг».



Петр Санжиев «Номер один».

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