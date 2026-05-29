В Улан-Удэ более 12 тысяч детей отдохнут этим летом в лагерях

В столице Бурятии этим летом распахнут свои двери 46 лагерей дневного пребывания при школах, 15 лагерей труда и отдыха, 9 городских загородных и 7 ведомственных оздоровительных лагерей. Они примут более 12 тысяч детей. Из них 2695 путевок выделят детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а еще 1040 - детям участников СВО. Об этом на совещании мэру доложила председатель Комитета по образованию Анна Батурина.В детских лагерях перед началом сезона обеспечены все меры безопасности.– Смены в лагерях труда и отдыха будут посещать сотрудники МВД. По двум направлениям: контролировать порядок и, второе, – работать профилактически, на упреждение. Родители и дети должны быть уверены в безопасности, чтобы с ребенком ничего не случилось. Установлены системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации. Организована круглосуточная охрана наших детей. Проведена огнезащитная и противоклещевая обработка, подготовлены противопожарные полосы и многие другие мероприятия, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Заезды начнутся с 1 июня. Первыми детей примут лагерь «Родник» и «Байкальские волны». При этом в настоящее время продолжается прием заявлений на отдых для категории работающих родителей.– Стоимость путевки в лагерь труда и отдыха – 3834 рубля. Из нее большую часть компенсирует бюджет. Доплата родителей составляет 575 рублей. Стоимость путёвки в школьные лагеря дневного пребывания – 4473 рубля, доплата родителей – 670 рублей. Средняя цена путёвки в загородные лагеря в этом году составляет 42 720 рублей. При этом доплата родителей достаточно существенная, в среднем – 30 000 рублей. Возмещение стоимости путевки из республиканского бюджета – 12 434 рубля, – рассказала Анна Батурина.Со 2 июня до 21 июня начнется первая смена в спортивных лагерях.– В лагере «Зорька» планируется три смены с общим охватом 360 детей. В «Старте» – четыре смены с охватом 544 ребёнка. В «Юнтуре» – три смены с охватом 180 детей, – отметил председатель Комитета по физической культуре и спорту Андрей Дзюбенко.В них отдохнут юные гимнастки, тэквондисты, самбисты, баскетболисты, каратисты и футболисты.