В Улан-Баторе построят 500 зарядных станций для электромобилей

Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал активизировал реализацию «зелёной» резолюции по снижению топливно-энергетической зависимости и обсудил инициативы с представителями частного сектора.Как сообщает портал «Монцамэ», Торгово-промышленная палата Улан–Батора представила программу развития инфраструктуры для электромобилей. В течение двух лет в столице и её окрестностях планируется построить около 500 зарядных станций. По прогнозам, к 2030 году стране потребуется 50 тысяч электромобилей. Ожидается, что за пять лет потребление топлива сократится на 300 млн литров, а экономия составит около 200 млн долларов США.В этом году планируется установить 80 зарядных станций в Улан–Баторе и 30 - в сельских районах. При участии частного сектора будет внедрена интеллектуальная система оплаты, которая позволит снизить стоимость ночной зарядки. Владельцы электромобилей смогут экономить до семи миллионов тугриков в год. Премьер-министр поручил министерству финансов решить вопрос финансирования, начать строительные работы до 5 июня и определить 80 площадок для размещения станций.На трассе Замын-Ууд — Улан–Батор также планируется создать «зелёные» заправочные станции со всеми удобствами. Государство готово поддержать проект налоговыми льготами и предоставлением земельных участков. По данным мэрии, в Улан–Баторе зарегистрировано 804 тысячи автомобилей, из которых только 0,2% - электромобили. Более 100 предприятий уже выразили заинтересованность в проектах по хранению энергии и строительству солнечных электростанций.