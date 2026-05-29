С 1 июня в Улан-Удэ вводится режим тишины

С 1 по 19 июня в Улан-Удэ вводится особый режим, ограничивающий проведение земляных и ремонтных работ. Данная мера принята для обеспечения спокойной обстановки и бесперебойной сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками городских школ, сообщили в мэрии города.

За сутки до начала и в день проведения экзаменов будет действовать полный запрет на любые работы, влияющие на работу инженерных коммуникаций. Исключения составят только аварийные ситуации, требующие немедленного вмешательства, но в таких случаях работы будут проводиться по согласованию с Комитетом городского хозяйства.

– Администрации районов города приостановят выдачу разрешений на производство земляных работ. Главная задача – создать для выпускников условия без лишнего стресса и тревог, – отметил председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Федоров.

Для предотвращения технических сбоев в дни экзаменов во всех крупных школах Улан-Удэ подготовлены резервные генераторы и утверждены составы аварийных бригад.

