Происшествия 29.05.2026 в 17:19

В Бурятии осудили Почетного строителя России

Анатолий Бирюков получил «условку» за сиротские домики
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео ГТРК «Бурятия»
В Улан-Удэ суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолия Бирюкова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий.

Ранее следствие установило, что в 2017 году Управление капстроительства заключило контракт на приобретение двух домов на 8 квартир в Закаменске. Его общая сумма составила свыше 5,7 млн рублей.

Построенное жилье не соответствовало условиям контракта, проектной документации, а также строительным, техническим и санитарным нормам. Его приемку проводил лишь один сотрудник УКСа без проведения обязательной экспертизы, что не позволило своевременно выявить имеющиеся при строительстве дефекты. Несмотря на это, Анатолий Бирюков утвердил акты приема-передачи жилых помещений. Дома были приняты, а подрядчику перечислили всю сумму, предусмотренную контрактом. 

Затем эти квартиры передали детям-сиротам, но в дальнейшем их признали непригодными для проживания. 

На суде экс-начальник УКСа признал вину. При вынесении приговора суд учел целый ряд смягчающих обстоятельств: раскаяние в содеянном, преклонный возраст, состояние здоровья, наличие статуса «Ветеран труда» и «Почетный строитель России», наличие ведомственных наград и благодарственных писем, посредственную характеристику по месту жительства. Обстоятельств, отягчающих наказание, установлено не было.

В результате по итогам судебного разбирательства Анатолий Бирюков был признан виновным и получил 3,5 года лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 2 года.

Отметим, ранее Анатолий Бирюков уже был на скамье подсудимых. В 2022 году его судили за покупку некачественного жилья для детей-сирот в Кабанске. Однако в тот раз суд переквалифицировал выдвинутое следствием обвинение в адрес начальника УКСа с «превышения должностных полномочий» на «халатность». Это позволило ему избежать наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Правда позже, в рамках уже гражданского судопроизводства, с экс-чиновника взыскали причиненный бюджету ущерб.

Справка

Анатолий Бирюков был начальником Управления капитального строительства с декабря 2015 по февраль 2019 года. После ухода из УКСа он был назначен директором АО «Ипотечная корпорация РБ» и руководителем Фонда поддержки дольщиков Бурятии. Первая судимость не помещала ему продолжить занимать указанные должности: «Ипотечную корпорацию» г-н Бирюков возглавлял до января 2024 года, а фонд – до января 2025 года. Незадолго до ликвидации фонда его даже наградили благодарственным письмом «за значительный вклад в восстановление прав участников долевого строительства».
превышение полномочий дома для сирот

